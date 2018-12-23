Цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу вечером, унесло жизни не менее 43 человек, еще 584 человека получили ранения, сообщило индонезийское Национальное управление по стихийным бедствиям.

Более 40 человек стали жертвами цунами в Индонезии

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