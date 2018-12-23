Происшествия
62 человека погибли, 20 — пропали без вести, а 584 — пострадали в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии. Об этом 23 декабря сообщает ABC News.
REGNUM00:46
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Происшествия
В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек
Обновлено в 00:48
Происшествия
Число задержанных на акции «желтых жилетов» во Франции возросло до 220
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Туриста из России арестовали за первое на Шпицбергене ограбление банка
Сообщается, что 29-летний гражданин РФ, который находился на Шпицбергене как турист, посетил банк и с угрозой овладел около 70 тысячами крон, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
В Москве в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В Москве в ДТП с участием пяти автомобилей, включая грузовик и карету скорой помощи, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Японии шесть человек пострадали при взрыве в ресторане
Как минимум шесть человек получили ранения при взрыве и пожаре в непальском ресторане, расположенном в японской префектуре Тотиги.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В Москве в квартире взорвался самогонный аппарат
Инцидент произошел в доме № 31/1 на Туристской улице. Аппарат был установлен на кухне в двухкомнатной квартире на восьмом этаже.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами
Рядом с частным домом в Одессе была обнаружена закопанная в землю цистерна с двумя человеческими скелетами заявили в полиции, передает УНН.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
На Кубани автомобиль сбил трех детей на пешеходном переходе
Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил троих человек на пешеходном переходе в городе Апшеронск Краснодарского края.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Автобус упал в кювет в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Два частных дома загорелись в Новой Москве
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Страсбургский стрелок признавался в верности ИГИЛ
На флешке страсбургского стралка Шерифа Шеката нашли видео с признанием в верности ИГИЛ (запрещено в России).
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
В Петербурге опора ЛЭП насмерть придавила водителя грузовика
Опора ЛЭП упала и насмерть придавила водителя. В настоящее время проводится проверка произошедшего.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Актриса Татьяна Швыдкова попала в больницу
Актрису Театра на Покровке Татьяну Швыдкову госпитализировали в столичную больницу с подозрением на перелом, сообщает Пятый канал.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
В Ленобласти перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Нижегородской области перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Новокузнецке женщине оторвало голову во время работы на заводе
Как информирует региональное издание Новокузнецк.ru, ссылаясь на собственный источник, женщине, работавшей в должности шихтовщика, в минувшую субботу, 22-го декабря, оторвало голову прямо во время рабочей смены.
Обновлено вчера в 17:25