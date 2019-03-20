Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной разаРБК вчера в 20:54

В 2018 году в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
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с чего всё началось
МАК опубликовал доклад (.pdf
) о состоянии безопасности полетов в 2018 году среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации (12 стран, входивших в СССР).
Коммерсантъвчера в 18:45

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Число погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло в 2,5 раза

РИА Новости03:09

МАК сообщил об увеличении количества погибших в авиакатастрофах в 2018 году

ТАСС02:55

Полетам не хватает контроля и регулирования

Коммерсантъвчера в 18:45

Названа самая частая причина происшествий в небе

Телеканал 360°вчера в 23:36

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Ведомостивчера в 21:38

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

РБКвчера в 20:54

В России резко выросло число жертв авиакатастроф

Эхо Москвы03:04
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Хоккей

Радулов не попал в пустые ворота и забил

Шайбу российского форварда "Даллас Старс" Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пэнтерс" засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот.
Обновлено в 03:59
Общество

Петербургский омбудсмен защитил геев от депутатов

Петербургский омбудсмен отчитался перед депутатами за 2018 год.
Обновлено в 05:53
Музыка

Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

Обновлено в 05:51
Политика

Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции

Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57

ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 02:38
Технологии

НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota

В дальнейшем в течение 9 лет Андрей Богданов работал в структурах оператора мобильной связи Yota, где руководил департаментом внедрения и сопровождения программных продуктов, а затем занимал должность директора по информационным технологиям.
Обновлено в 03:18
Политика

Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай

Обновлено в 04:36
Политика

Назарбаев перед отставкой позвонил Путину

Обновлено вчера в 10:20
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика

Сегодня Челябинской области представят нового врио губернатора

Сегодня в 14 часов дня Николай Цуканов представит в региональном правительстве нового врио главы области.
Обновлено в 00:30
Гаджеты

Продажи смартфонов по trade-in выросли в 3-10 раз

В январе-феврале 2019 года продажи по trade-in в магазинах «Связной-Евросеть» выросли на 386%, в МТС - в 6 раз год к году.
Обновлено в 02:53
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Политика

Трамп поддержал существующую в США систему коллегии выборщиков

Ранее сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, неоднократно критиковавшая политику Трампа и объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, призвала ликвидировать в США систему коллегии выборщиков и перейти к прямым выборам президента.
Обновлено в 05:12
Общество

Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак

Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

Власти Дагестана помогут инвалидам в погашении ипотечных кредитов

Для обеспечения жильем инвалидов первой категории и семей с детьми-инвалидами Республика Дагестан в 2019 году направит 300 млн рублей.
Обновлено в 05:25
Политика

Заблокировать отсрочку Brexit готовы две страны Евросоюза

В Париже и Риме ждут гарантий того, что отсрочка позволит Лондону подписать соглашение с Брюсселем и обеспечить себе организованный выход, в противном случае Италия и Франция выступят против продления сроков Brexit.
Обновлено в 05:10
Экономика

ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов

При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Экономика

Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

ВМФ получит более десяти кораблей и подлодок в 2019 году

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Политика

Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В Сирии задержали причастных к теракту в Манбидже боевиков ИГ

Обновлено вчера в 09:56
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин

В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.
Обновлено в 05:30
Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Происшествия

За распространение стрима новозеландского стрелка арестован бизнесмен

Бизнесмена из Новой Зеландии заключили прод стражу из-за распространения онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч.
Обновлено в 04:24
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