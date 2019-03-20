Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной разаРБК вчера в 20:54

с чего всё началось

В 2018 году в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

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