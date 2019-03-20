В России выросло число жертв авиакатастрофТАСС вчера в 21:24

с чего всё началось

Как сообщается в докладе, в 2018 году число авиакатастроф снизилось с 32 до 25, а общее количество авиапроисшествий не изменилось и равно 58. При этом число жертв авиакатастроф выросло с 74 до 164 человек.

Финансы Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.

Транспорт Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Авто В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".

Экономика Кузбасские депутаты рассматривают изменения в бюджете региона Торжественная часть состоится в середине дня. А пока на рабочем заседании депутаты рассматривают около 30 законов.

Общество Названы регионы России с наибольшим и наименьшим числом банкоматов Лидером стал Московский регион (Москва и Московская область) — 36,5 тыс. банкоматов. На втором месте Санкт-Петербург (10,5 тыс.).

Политика Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.

Происшествия В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.

Общество Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.

Происшествия Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Здоровье В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри тела В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие – у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Финансы Правительство Казахстана обещает обеспечить экономическую стабильность Речь идет о политике по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка.

Армия и оружие Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей» Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ По информации ведомства, интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ в целом на территории РФ с 11 по 17 марта продолжает снижаться.

Политика Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.

Общество Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.

Путешествия Названы самые посещаемые российскими туристами страны В тройку самых посещаемых россиянами стран в 2018 году входят Турция, Абхазия и Финляндия.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Политика Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Экономика Росстат изменит методику подсчета доходов россиян Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Хоккей НХЛ. «Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник «Вашингтон» определился с датой посещения Белого дома в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.

Финансы Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.

Политика Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, - первый и единственный президент Казахстана.

Хоккей Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси» Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".