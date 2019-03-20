Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 разаВедомости вчера в 21:38
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
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с чего всё началось
МАК опубликовал доклад (.pdf) о состоянии безопасности полетов в 2018 году среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации (12 стран, входивших в СССР).Коммерсантъвчера в 18:45
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