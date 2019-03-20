Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 разаВедомости вчера в 21:38

с чего всё началось

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

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Общество Брижит Бардо назвала жителей острова Реюньон дегенератами Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения заморской территории Франции — острова Реюньон в Индийском океане, обвинив их в жестоком обращении с животными.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

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Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

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Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Происшествия Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.

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Политика WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.

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