Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 разаГазета.Ru 03:14
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза. Доклад был опубликован на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Согласно докладу, за прошедший год в России произошло 42 авиапроисшествия и 22 катастрофы, в результате которых погибли 128 человек.
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с чего всё началось
МАК опубликовал доклад (.pdf) о состоянии безопасности полетов в 2018 году среди участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации (12 стран, входивших в СССР).Коммерсантъвчера в 18:45
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