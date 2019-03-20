Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 разаГазета.Ru 03:14

с чего всё началось

В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза. Доклад был опубликован на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Согласно докладу, за прошедший год в России произошло 42 авиапроисшествия и 22 катастрофы, в результате которых погибли 128 человек.

Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза

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Происшествия Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

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Происшествия ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.

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Гаджеты Прототип первого iPhone в виде платы представлен на фото в Сети Проект по выпуску смартфона носил кодовое название M68 или Purple 2. До полноценной презентации нового устройства, компания создала прототип, причем он напоминал больше материнскую плату чем смартфон.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

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