Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29РБК 19:56

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти. Один из пострадавших умер в больнице. Ранее сообщалось о 28 погибших.

Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

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