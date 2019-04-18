Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29РБК 19:56
Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти. Один из пострадавших умер в больнице. Ранее сообщалось о 28 погибших.
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Президент Португалии подтвердил гражданство ФРГ погибших на Мадейре туристов
Комсомольская правда20:19
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Происшествия
В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам
Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
Обновлено в 14:27
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Авто
Brilliance показала в Шанхае три новых кроссовера
Марка Brilliance представила на Шанхайском автосалоне три самых современных кроссовера, созданных в сотрудничестве со специалистами BMW: компактный Brilliance V3, стильный Brilliance V6 и флагманский Brilliance V7 с 1,8-литровым турбомотором мощностью 232 л.с. Обновленный компактный кроссовер Brilliance V3 сочетает в себе стильный дизайн и мощный 1,5-литровый турбомотор.
Обновлено в 15:28
Политика
В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»
Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 19:30
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Игры
NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch
WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Россия отправит в утиль часть своего атомного флота
Россия отправит в утиль два тяжёлых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан».
Обновлено в 20:24
Политика
Новак оценил возможное перекрытие нефтепровода «Дружба» в Белоруссии
Перекрытие нефтепровода «Дружба» в Белоруссии, по которому российская нефть поставляется в Европу, будет форс-мажорным обстоятельством.
Обновлено в 11:24
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей, сбежавших с места ДТП
Согласно принятым поправкам, в случае, если водитель покинул место аварии, в которой человек получил тяжелые травмы, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Обновлено в 05:12
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Кино
Компания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в Керчи
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 17:31
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Политика
Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что посол США в Киеве Мари Йованович не давала ему никакого списка «неприкасаемых» лиц, как он сам ранее утверждал.
Обновлено в 16:34
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09