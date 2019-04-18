Происшествия

Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29РБК 19:56

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти. Один из пострадавших умер в больнице. Ранее сообщалось о 28 погибших.
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Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре выросло до 29

Коммерсантъ20:19

Президент Португалии подтвердил гражданство ФРГ погибших на Мадейре туристов

Комсомольская правда20:19

До 29 человек выросло количество погибших в ДТП в Португалии

Телеканал 360°19:02

Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

РБК19:56

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

Интерфакс15:53

В Португалии уточнили число погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

РИА Новости17:45

AFP: число жертв ДТП на острове Мадейра возросло до 29

ТАСС18:58
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Происшествия

В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам

Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
Обновлено в 14:27
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика

Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Здоровье

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Авто

Brilliance показала в Шанхае три новых кроссовера

Марка Brilliance представила на Шанхайском автосалоне три самых современных кроссовера, созданных в сотрудничестве со специалистами BMW: компактный Brilliance V3, стильный Brilliance V6 и флагманский Brilliance V7 с 1,8-литровым турбомотором мощностью 232 л.с. Обновленный компактный кроссовер Brilliance V3 сочетает в себе стильный дизайн и мощный 1,5-литровый турбомотор.
Обновлено в 15:28
Политика

В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану»

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».
Обновлено в 19:30
Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Игры

NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch

WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

Россия отправит в утиль часть своего атомного флота

Россия отправит в утиль два тяжёлых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан».
Обновлено в 20:24
Политика

Новак оценил возможное перекрытие нефтепровода «Дружба» в Белоруссии

Перекрытие нефтепровода «Дружба» в Белоруссии, по которому российская нефть поставляется в Европу, будет форс-мажорным обстоятельством.
Обновлено в 11:24
Космос

Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса

Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей, сбежавших с места ДТП

Согласно принятым поправкам, в случае, если водитель покинул место аварии, в которой человек получил тяжелые травмы, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Обновлено в 05:12
Политика

Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны

Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Кино

Компания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в Керчи

Обновлено в 08:54
Культура

Сергей Светлаков раскрыл свой заработок и причину ухода с ТНТ

Обновлено в 17:30
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие

Обновлено в 17:31
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Общество

Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО

Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 07:47
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Политика

Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что посол США в Киеве Мари Йованович не давала ему никакого списка «неприкасаемых» лиц, как он сам ранее утверждал.
Обновлено в 16:34
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
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