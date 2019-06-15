В ДТП под Воронежем погибли семь человекРоссийская газета 15:25

Крупное ДТП произошло в Хохольском районе Воронежской области. Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".

В ДТП под Воронежем погибли семь человек

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