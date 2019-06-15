Происшествия
В ДТП под Воронежем погибли семь человекРоссийская газета 15:25
Крупное ДТП произошло в Хохольском районе Воронежской области. Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".
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Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
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