Происшествия

Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристамиВедомости 16:38

Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники. В автобусе находились около 40 человек.
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