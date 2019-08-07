Происшествия
Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристамиВедомости 16:38
Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники. В автобусе находились около 40 человек.
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Появилось видео, как из упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса по тросу помогают подниматься людям
Наша газета (Новороссийск)17:49
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
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