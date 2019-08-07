Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники. В автобусе находились около 40 человек.

Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами

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