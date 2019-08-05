Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%ТАСС 09:17
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество
Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Обновлено в 01:23
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено в 16:33
Авто
Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Ачинском районе введен режим ЧС
Обновлено в 16:00
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей
39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.
Обновлено в 16:03
Экономика
В Смольном хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании «Россия»
Петербургу принадлежит 25% акций авиакомпании. Власти Петербурга собираются продать все принадлежащие городу акции авиакомпании "Россия".
Обновлено в 13:06
Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающимся созданием ракет космического назначения.
Обновлено в 08:20
Авто
Более 1 трлн рублей потратили россияне на покупку иномарок
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Дана Борисова с дочерью попала в шторм во время круиза
Телеведущая вместе с дочерью Полиной и подругами отправилась в круиз по Крыму, Сочи и Новороссийску.
Обновлено в 14:05
Политика
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора
Google свои устройства начнет делать из переработанного мусора, поставки по морю начнет сокращать, а вот компенсировать выбросы вредных веществ в атмосферу она намерена высадкой новых деревьев.
Обновлено в 13:53
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД
Выход США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привел к тому, что оказались перечеркнутыми многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.
Обновлено в 18:02
Финансы
Основные фондовые индексы США снижаются более чем на 3%
Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 15:06
Футбол
Кэхилл стал игроком «Кристал Пэлас»
Обновлено в 16:49
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда
Обновлено в 17:36
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Наука
Электроны нарушили закон сохранения импульса при облучении светом
Закон сохранения импульса распространяется не только на механические столкновения тел, но и на отражение света от полированной поверхности металла.
Обновлено в 14:05
Авто
Ателье Startech представило пакет для Range Rover Evoque
Сообщается, что в скором времени Startech выпустит полный аэродинамический пакет для Range Rover Evoque.
Обновлено в 09:42
Политика
Глава партии Зеленского озвучил способ возвращения Донбасса
Дмитрием Разумковым, являющимся лидером украинской партии "Слуга народа", у которого есть все шансы занять должность спикера Верховной рады Украины, озвучил планы парламентского большинства.
Обновлено в 01:09
Происшествия
На Кубани нашли мертвыми пятилетнего ребенка и его родителей
5 августа в одном из частных домов станицы Новопокровской сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела 32-летнего мужчины, его супруги и их 5-летнего сына.
Обновлено в 13:27
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности подвести итоги выборов в Верховную Раду в отведенный законом срок.
Обновлено в 17:33
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Названа основная причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 07:02
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36