Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%

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