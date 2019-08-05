Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%ТАСС 09:17
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Жители Красноярского края запечатлели на фото и видео моменты взрывов, которые прогремели на складе боеприпасов, расположенном на территории военной части в Ачинском районе.
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Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
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Обновлено в 07:18
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Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
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Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
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Политика
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Обновлено в 14:09
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МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира
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Армия и оружие
Турции подобрали три альтернативы F-35
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
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Супрун обязала украинских медиков в сложных ситуациях звонить в США
В случае обнаруженного у пациента отравления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обязала медиков звонить по номеру, «доступному из любой точки Соединенных штатов» - именно он указан в новом протоколе для врачей скорой помощи.
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Политика
Демократы связали рост числа массовых убийств в США с политикой Трампа
Говоря о возможных причинах трагедий, представители Демократической партии заявили, что виноват в росте числа вооружённых нападений не кто иной, как Дональд Трамп.
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Хоккей
«Спартак» разгромил чешское «Динамо» в контрольном матче
Московский "Спартак" победил "Динамо" (Пардубице) в матче хоккейного турнира в Чехии.
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