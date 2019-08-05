Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%ТАСС 09:17
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Происшествия
Устроивший ДТП у «Алатыря» водитель был на вечеринке с наркотиками
Водитель Kia Rio, который утром 4 августа на полном ходу врезался в стоявшие на светофоре машины в Екатеринбурге, мог за некоторое время до трагедии употребить алкоголь и наркотики.
Обновлено в 02:34
Происшествия
К горящему складу боеприпасов под Ачинском везут роботов
Для тушения пожара на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край) будут использованы два «Урана-14» — это многофункциональные робототехнические комплексы пожаротушения.
Обновлено в 12:17
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Финансы
Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 11:22
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Политика
Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России
России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Найденную в Свердловской области картину Рубенса проверят в Эрмитаже
Петербургский Эрмитаж проведет дополнительную экспертизу хранящейся в Ирбитском музее изобразительных искусств (Свердловская область) картины, которая может оказаться оригинальным полотном Питера Рубенса «Положение во гроб».
Обновлено в 11:36
Футбол
Магуайр станет самым дорогим защитником в истории
Если сделка состоится, то Магуар станет самым дорогим защитником в истории футбола.
Обновлено 02 августа в 14:20
Политика
Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС
Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45
Происшествия
На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына
33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.
Обновлено в 11:05
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39