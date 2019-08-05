Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%ТАСС 09:17
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Кино
Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями
Как передает Variety, Фрост сыграет одного из двух охотников за привидениями, промышляющих исследованиями подземных бункеров, заброшенных больниц и тому подобных локаций на предмет паранормальной активности при помощи самодельной аппаратуры.
Обновлено в 11:25
Политика
Испанец Боррель официально стал главой дипломатии ЕС
Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сообщается в опубликованном в понедельник документе.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Суд арестовал первого участника акции 3 августа в Москве
Тверской суд Москвы арестовал бывшего бойца Росгвардии Павла Устинова, которого обвиняют в нападении на бойца спецназа ОМОНа во время несогласованной акции 3 августа в Москве, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
«М.Видео» продаёт лучший смартфон Huawei по цене Samsung среднего класса
В «М.Видео» действует специальное предложение: при сдаче старой техники можно получить хорошую скидку на флагманский смартфон Huawei P30 Pro.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Обновлено в 07:53
Авто
В Японии рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 03:50
Наука
Современное мышление и язык появились одновременно 70 тысяч лет назад
05.08.19 Современная наука считает, что человеческая ветвь и неандертальцы разделились примерно 600 тысяч лет назад.
Обновлено в 10:22
Культура
Теймур Джафаров назначен куратором производства сериалов в Okko Entertainment
Теймур Джафаров будет курировать в Okko Entertainment направление по производству сериалов, сообщает пресс-служба Rambler Group.
Обновлено в 11:57
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Космос
Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной
Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).
Обновлено в 04:52
Происшествия
Казанский вокзал в Москве эвакуировали из-за задымления
Дым затянуло в помещение вокзала. Всего из здания вокзала вывели около 350 человек.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Происшествия
На Кубани женщина убила мужа и пятилетнего сына
33-летняя местная жительница зарезала своего 32-летнего мужа и пятилетнего ребенка.
Обновлено в 11:05
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрыв, который произошёл после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира, был терактом.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48