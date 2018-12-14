Общество

Число заключённых в России достигло исторического минимума
RT на русском
03:13

Количество заключённых в России достигло исторического минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
RT на русском03:13
с чего всё началось

Число осужденных в российских колониях достигло исторического минимума

Численность осужденных в российских колониях впервые достигла исторического минимума - менее 500 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.
ТАСС01:15

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Число заключённых в России достигло исторического минимума

RT на русском03:13

Число заключенных в России снизилось до исторического минимума

Эхо Москвы05:01

ФСИН сообщила о минимальном числе заключенных в новейшей истории России

Ведомости02:42

В России численность осужденных достигла исторического минимума

РИА Новости02:27

Число осужденных в российских колониях достигло исторического минимума

ТАСС01:15

Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России

Интерфакс00:59

В России число заключённых снизилось до исторического минимума

Говорит Москва01:22
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:43, Ашберн
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Минздрав подготовил закон об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 04:21
Общество

«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды

Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот» — Ред.) может ввести плату за пользование стаканчиками для воды на борту, чтобы снизить дополнительные расходы.
Обновлено в 08:31
Общество

Елку из использованных проездных установили в московском метро

Обновлено в 04:23
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертности

В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 04:29
Общество

Вице-губернатор назвал выдумкой историю про бакланов на «Зенит Арене»

Заместитель губернатора Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что информация о том, что бакланы портят светоотражающую пленку на крыше стадиона «Зенит Арена», была «придуманной историей».
Обновлено в 03:42
Путешествия

«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня

Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Обновлено в 04:16
Здоровье

ОНФ выяснит, почему Минздрав меняет лекарства для больных гепатитом С

Общероссийский народный фронт направит в Минздрав запрос для выяснения причин, почему министерство планирует заменить эффективные препараты для борьбы с гепатитом С на устаревшие, сообщила пресс-служба ОНФ.
Обновлено в 07:51
Общество

Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета

Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Общество

Новая прическа Мелании Трамп насмешила публику

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп появилась на публике в среду, 12 декабря, с новым цветом волос, который рассмешил зрителей.
Обновлено в 02:30
Общество

Instagram заблокировал аккаунт врио губернатора Приморья Кожемяко

Аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в Instagram заблокирован. Об этом сообщил сам Кожемяко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 01:22
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в Москве в выходные

В выходные, 15 и 16 декабря, в столичный регион придет похолодание, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 05:00
Общество

В российских поездах появятся вагоны для одиноких

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил добавить в составы поездов дальнего следования специальные вагоны «для одиноких пассажиров».
Обновлено в 05:52
Общество

Депутаты предложили наказывать пьяных общественными работами

Депутаты предлагают применять к нарушителям наказание в виде обязательных работ.
Обновлено в 03:59
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Москвичка получила титул «Супермодель» на конкурсе «Миссис Вселенная»

Дарья Давыденко из Москвы завоевала титул "Супермодель" на конкурсе "Миссис Вселенная — 2018".
Обновлено в 03:57
Транспорт

В России хотят снова ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Обновлено в 06:17
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