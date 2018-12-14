Общество
Количество заключённых в России достигло исторического минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
RT на русском03:13
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с чего всё началось
Численность осужденных в российских колониях впервые достигла исторического минимума - менее 500 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.ТАСС01:15
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