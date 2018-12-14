Общество
Количество заключённых в России достигло исторического минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
RT на русском03:13
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Здоровье
Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя
Министерство здравоохранения России сообщило о начале подготовки законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.
Обновлено в 03:19
Путешествия
«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня
Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Обновлено в 04:16
Общество
Власти Петербурга выдумали историю о бакланах на стадионе «Зенита»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал резонансную историю с бакланами, вредившими строительству нового футбольного стадиона.
Обновлено в 03:17
Общество
Елку из использованных проездных установили в московском метро
Администрация московского метро установила на станции "Тургеневская" необычную елку высотой 3,5 м из использованных проездных "Единый".
Обновлено в 04:23
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертности
В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 04:29
Общество
Instagram заблокировал аккаунт врио главы Приморья
Социальная сеть Instagram заблокировала страницу временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Обновлено в 03:11
Здоровье
Минздрав не намерен сокращать объемы закупки лекарств от гепатита С
Министерство здравоохранения РФ не намерено сокращать объемы закупки лекарств, предназначенных для лечения гепатита С. Об этом заявила в пятницу глава министерства Вероника Скворцова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Обновлено в 04:57
Общество
Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета
Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Транспорт
В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро
В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии метро с 15 станциями, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:00
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве в выходные
В выходные, 15 и 16 декабря, в столичный регион придет похолодание, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 05:00
Общество
Шнуров в стихах оценил идею депутатов провести конкурс для рэперов
Обновлено в 06:01
Общество
Депутаты предложили наказывать пьяных общественными работами
Депутаты предлагают применять к нарушителям наказание в виде обязательных работ.
Обновлено в 03:59
Общество
«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды, сообщил источник
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рассматривает возможность введения платы за пользование стаканчиками на борту для снижения допзатрат, сообщил РИА Новости источник в перевозчике.
Обновлено в 07:02
Транспорт
В ПДД ввели новые знаки и ограничения
Правила изменили для удобства велосипедистов и дипломатов Запрет стоянки у зданий посольств и консульств, ограничение скорости на некоторых улицах, велосипедные зоны и новые дорожные знаки.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
В соцсетях высмеяли новую прическу Меланьи Трамп
Пользователи соцсетей высмеяли новый цвет волос жены президента США Дональда Трампа Меланьи Трамп.
Обновлено в 04:13