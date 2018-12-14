Общество

Число заключённых в России достигло исторического минимума
RT на русском
03:13

Количество заключённых в России достигло исторического минимума. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
RT на русском03:13

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В СПЧ прокомментировали тенденцию к снижению числа заключенных в России

РИА Новости06:41

Число заключённых в России достигло исторического минимума

RT на русском03:13

Число заключенных в России снизилось до исторического минимума

Эхо Москвы05:01

ФСИН сообщила о минимальном числе заключенных в новейшей истории России

Ведомости02:42

Число осужденных в российских колониях достигло исторического минимума

ТАСС01:15

Число заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской России

Интерфакс00:59

В России число заключённых снизилось до исторического минимума

Говорит Москва01:22
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Здоровье

Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя

Министерство здравоохранения России сообщило о начале подготовки законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.
Обновлено в 03:19
Путешествия

«Турпомощь» организует три рейса для вывоза россиян с Хайнаня

Ассоциация "Турпомощь" запланировала как минимум три рейса для вывоза российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань из-за задолженности туроператора "Жемчужная река" перед авиакомпанией "ИрАэро", которые должны вылететь с острова в субботу, воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, заявил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Обновлено в 04:16
Общество

Власти Петербурга выдумали историю о бакланах на стадионе «Зенита»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал резонансную историю с бакланами, вредившими строительству нового футбольного стадиона.
Обновлено в 03:17
Общество

Елку из использованных проездных установили в московском метро

Администрация московского метро установила на станции "Тургеневская" необычную елку высотой 3,5 м из использованных проездных "Единый".
Обновлено в 04:23
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими показателями смертности

В Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности существенно выше, чем общероссийские, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 04:29
Общество

Instagram заблокировал аккаунт врио главы Приморья

Социальная сеть Instagram заблокировала страницу временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
Обновлено в 03:11
Здоровье

Минздрав не намерен сокращать объемы закупки лекарств от гепатита С

Министерство здравоохранения РФ не намерено сокращать объемы закупки лекарств, предназначенных для лечения гепатита С. Об этом заявила в пятницу глава министерства Вероника Скворцова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Обновлено в 04:57
Общество

Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета

Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля.
Обновлено в 02:25
Транспорт

В Москве к 2022 году откроют 15 станций Большого кольца метро

В Москве до конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии метро с 15 станциями, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
Обновлено в 04:00
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в Москве в выходные

В выходные, 15 и 16 декабря, в столичный регион придет похолодание, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 05:00
Общество

Шнуров в стихах оценил идею депутатов провести конкурс для рэперов

Обновлено в 06:01
Общество

Депутаты предложили наказывать пьяных общественными работами

Депутаты предлагают применять к нарушителям наказание в виде обязательных работ.
Обновлено в 03:59
Общество

«Победа» может ввести плату за стаканчики для воды, сообщил источник

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рассматривает возможность введения платы за пользование стаканчиками на борту для снижения допзатрат, сообщил РИА Новости источник в перевозчике.
Обновлено в 07:02
Транспорт

В ПДД ввели новые знаки и ограничения

Правила изменили для удобства велосипедистов и дипломатов Запрет стоянки у зданий посольств и консульств, ограничение скорости на некоторых улицах, велосипедные зоны и новые дорожные знаки.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

В соцсетях высмеяли новую прическу Меланьи Трамп

Пользователи соцсетей высмеяли новый цвет волос жены президента США Дональда Трампа Меланьи Трамп.
Обновлено в 04:13
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