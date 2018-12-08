Происшествия
Во Франции число задержанных в ходе протестов превысило 950 человек
Во Франции число задержанных в ходе протестов превысило 950 человекРИА Новости10:52
По данным источников телеканала, число протестующих по всей стране уже превысило 76 тысяч человек, почти тысяча человек были задержаны. Среди последних более 720 помещены под стражу. Акции протеста движения "желтых жилетов" начались 17 ноября.
РИА Новости10:52
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95 человек отреагировали
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru 06:46
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