Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.

По данным источников телеканала, число протестующих по всей стране уже превысило 76 тысяч человек, почти тысяча человек были задержаны. Среди последних более 720 помещены под стражу. Акции протеста движения "желтых жилетов" начались 17 ноября.

Во Франции число задержанных в ходе протестов превысило 950 человек

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