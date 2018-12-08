с чего всё началось

По данным источников телеканала, число протестующих по всей стране уже превысило 76 тысяч человек, почти тысяча человек были задержаны. Среди последних более 720 помещены под стражу. Акции протеста движения "желтых жилетов" начались 17 ноября.

Во Франции число задержанных в ходе протестов превысило 950 человек

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