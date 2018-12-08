Происшествия
Во Франции число задержанных в ходе протестов превысило 950 человек
Во Франции число задержанных в ходе протестов превысило 950 человекРИА Новостивчера в 10:52
По данным источников телеканала, число протестующих по всей стране уже превысило 76 тысяч человек, почти тысяча человек были задержаны. Среди последних более 720 помещены под стражу. Акции протеста движения "желтых жилетов" начались 17 ноября.
РИА Новостивчера в 10:52
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с чего всё началось
Между тем, по данным телеканала BFMTV, за 24 часа в общей сложности по всей Франции было задержано 1726 протестующих, 1220 были заключены под стражу.RT на русском04:54
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