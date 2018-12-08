Происшествия
Число задержанных в ходе протестов во Франции превысило 950 человек
Число задержанных в ходе протестов во Франции превысило 950 человекREGNUMвчера в 11:58
Во Франции в ходе акций протестов «желтых жилетов» были задержаны более 950 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
REGNUMвчера в 11:58
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Число задержанных в ходе субботней акции протестов в Париже достигло 1726 человек, передает телеканал BFM со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.Газета.Ru02:35
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