Происшествия

Число задержанных в ходе протестов во Франции превысило 950 человек
REGNUM
вчера в 11:58

Во Франции в ходе акций протестов «желтых жилетов» были задержаны более 950 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
REGNUMвчера в 11:58
с чего всё началось
Число задержанных в ходе субботней акции протестов в Париже достигло 1726 человек, передает телеканал BFM
 со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.
Газета.Ru02:35

Подробнее о событии

Более 1700 манифестантов задержали во Франции

Телеканал 360°05:16

Число задержанных во время протестов в Париже превысило 1,7 тысячи человек

РИА Новости03:42

Число задержанных в ходе протестов «желтых жилетов» во Франции достигло 1726

ТАСС02:29

МВД Франции: количество задержанных демонстрантов достигло 1700 человек

Народные новости02:41

Число задержанных при протестах во Франции выросло до 1726

Газета.Ru02:35

В ходе протестов во Франции задержали более 1300 человек

РБКвчера в 20:30

Еще один день французских противостояний: кто победил?

BFM.ruвчера в 19:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия

На юге Москвы автомобиль врезался в дерево

Обновлено в 07:44
Происшествия

Один человек погиб при устранении аварии на водоводе в Симферополе

Сотрудник предприятия "Вода Крыма" погиб при устранении аварии на водоводе в Симферополе, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В ДТП в Египте погибли двое россиян

В Египте в ДТП на трассе между Каиром и курортной Хургадой погибли двое граждан России, еще один человек легко ранен.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Опубликована часть показаний изнасилованной дознавательницы МВД

Опубликована часть протокола допроса 23-летней дознавательницы из Уфы, которая обвинила в изнасиловании трех офицеров МВД.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Сочи нетрезвый учитель ударил ученика

В соцсетях набирает популярность видеозапись, на которой запечатлено неадекватное поведение учителя во время урока.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Россию заподозрили еще в двух «подозрительных» покушениях в Лондоне

По данным издания, офицеры Скотланд-Ярда, расследующие «дело Скрипалей», выяснили, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда в Лондоне случались «подозрительные» смерти бизнесменов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Участковый на Ямале убил рецидивиста в больнице

Сообщается, что дежурная часть отдела МВД по городу Ноябрьску получила сообщение об агрессивном поведении двух предположительно пьяных пациентов в стационаре медицинского учреждения, после чего на место прибыл участковый, на которого они попытались напасть и завладеть табельным оружием.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Молодого разработчика Google нашли мертвым на рабочем месте

В офисе компании Google в Нью-Йорке обнаружили мертвым 22-летнего разработчика Скотта Крульчика (Scott Krulcik).
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Ростовской области при пожаре погибли два пенсионера

Обновлено в 07:10
Происшествия

Полиция проводит проверку после стрельбы с двумя ранеными в Петербурге

"В Петроградском районе полиция проводит проверку по факту стрельбы, в результате которой пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Иркутске спортсменка умерла от удара током из-за телефона

Обновлено в 07:30
Происшествия

Пять человек погибли в массовом ДТП в Китае

Пять человек погибли, ещё 18 пострадали в результате массового ДТП в китайской провинции Хунань.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Собака почти месяц ждала хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

В Калифорнии хозяева пса по кличке Мэдисон обнаружили его спустя месяц возле своего сгоревшего дома, сообщает телеканал Fox8.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Боливии соратник наркобарона Пабло Эскобара сбежал из-под стражи

Наркоторговец Хорхе Рока Суарес по прозвищу "Соломенная шляпа" сбежал из больницы в Боливии, куда он был доставлен из тюрьмы из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Pagina Siete.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Петербурженка сгорела в ДТП на Мурманском шоссе

По предварительной информации, авария произошла утром 9 декабря на 33-м километре трассы Кола .
Обновлено в 07:45
ещё по теме
Главное