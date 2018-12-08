Происшествия

В Париже число задержанных на протестах превысило 480 человек
РИА Новости
05:20

Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в Париже возросло до 481 человека, 211 из них помещены под стражу, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Ранее сообщалось о примерно 350 задержанных.
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