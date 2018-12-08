Происшествия

Число задержанных на протестах во Франции превысило 480
RT на русском
вчера в 05:39

Число задержанных на акциях протеста «жёлтых жилетов» в Париже превысило 480 человек. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. «В Париже мы уже задержали 481 человека, 211 человек помещены под стражу», — цитирует BFMTV премьера.
RT на русскомвчера в 05:39
Эдуар Филипп
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru вчера в 06:46

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