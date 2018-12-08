Происшествия
Число задержанных на протестах во Франции превысило 480
Число задержанных на протестах во Франции превысило 480RT на русском05:39
Число задержанных на акциях протеста «жёлтых жилетов» в Париже превысило 480 человек. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. «В Париже мы уже задержали 481 человека, 211 человек помещены под стражу», — цитирует BFMTV премьера.
RT на русском05:39
Оценить
42 человека отреагировали
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru 06:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Происшествия
Полиция применила водометы против манифестантов в Париже
Обновлено в 08:35
Происшествия
Названа возможная причина гибели людей в итальянском клубе
Гибель людей в клубе близ итальянской Анконы могла произойти из-за обрушения парапетов на выходе из заведения после начавшейся паники, заявил начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Дончанин узнал в задержанном ФСБ моряке пытавшего его сотрудника СБУ
«После освещения ситуации в СМИ в следственное управление ФСБ России инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в городе Бердянске с причинением очень серьёзных телесных повреждений», — уточнил он.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве
Инцидент произошёл в районе Марьино. Мужчина выпал из окна квартиры, находящейся на 12 этаже многоэтажного жилого дома.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Московской области дачники устроили массовую драку
В Подмосковье несколько дачников устроили массовую драку, передает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Индии автобус упал в овраг, погибли 11 человек
Автобус съехал с дороги в овраг в индийском штате Джамму и Кашмир, 11 человек погибли, 19 получили ранения, сообщает местная газета Greater Kashmir со ссылкой на представителей департамента здравоохранения.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Челябинская школьница на Mercedes сбила инспектора ДПС
Обновлено в 07:34
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП у аэропорта Домодедово
Крупное ДТП произошло утром в субботу у московского аэропорта Домодедово.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Петербурге в научном центре вспыхнул пожар
Обновлено в 08:22
Происшествия
Рыбак выловил 48 кг кокаина на Маршалловых островах
Рыбак на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, сообщает в субботу радиостанция RNZ.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Возгорание на Киевском вокзале в Москве не обнаружено
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли, один госпитализирован после столкновения легкового автомобиля Mitsubishi Lancer с большегрузом Scania в Рязанской области на автодороге М-5 "Урал", сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Дагестане во время спецоперации убили боевика
По данным НАК, убитый боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в частности убийству в Кизилюртовском районе республики сотрудников полиции.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Под Саратовом пьяного водителя задержали после погони со стрельбой
Сотрудники госавтоинспекции потребовали у водителя остановить автомобиль, у которого не горела передняя фара.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Спасенная Розенбаумом пассажирка самолета рассказала о произошедшем
Пассажирка рейса Москва–Симферополь Ольга Богданова, которой оказал первую помощь народный артист России Александр Розенбаум, рассказала о своем спасении, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:15