Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.

Число задержанных на акциях протеста «жёлтых жилетов» в Париже превысило 480 человек. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. «В Париже мы уже задержали 481 человека, 211 человек помещены под стражу», — цитирует BFMTV премьера.

Число задержанных на протестах во Франции превысило 480

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