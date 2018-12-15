Происшествия

Число задержанных на протестах в Париже превысило 90 человек
REGNUM
08:43

«Более 90 человек были задержаны в субботу утром в Париже и его пригородах», — передает вещатель.
REGNUM08:43

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Водитель машины погиб на границе Бельгии и Франции из-за протестов «желтых жилетов»

Интерфакс08:39

Во Франции в преддверии протестов «желтых жилетов» задержали 46 человек

РБК04:46

Число задержанных на протестах во Франции приблизилось к 90

Газета.Ru06:32

Число задержанных на протестах в столичном регионе Франции превысило 90

RT на русском08:03

Против «желтых жилетов» на Елисейских полях применяют гранаты с газом

РИА Новости08:55

В центре Парижа началась акция «жёлтых жилетов»

Говорит Москва04:18

Полиция не пустила «желтых жилетов» к Эйфелевой башне

ТАСС06:13
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Происшествия

Женщины с голой грудью устроили акцию на Елисейских Полях в Париже

Обновлено в 07:47
Происшествия

На Украине разбился истребитель Су-27

Истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку во время выполнения плановых полётов в Житомирской области Украины.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки

Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Опубликовано видео падения самосвала на аквапарк в Ялте

В Сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы "Ялта-Интурист".
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Москве задержали напавшего с ножом на полицейского мужчину

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на стража правопорядка в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Обновлено в 00:54
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Четыре человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в «Домодедово»

Обновлено в 08:02
Происшествия

Защитники Пулковской обсерватории вместо митинга проведут спектакль

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей

Обновлено в 02:47
Происшествия

В Индии пассажирский самолет экстренно сел из-за угрозы взрыва

Обновлено в 02:59
Происшествия

Во время собора в Киеве задержали мужчину с нунчаками

Во время проведения церковного Объединительного собора в центре Киева полиция задержала мужчину с нунчаками.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Якутии пьяный водитель врезался в автобус со школьниками

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус со школьниками.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Полицейские из Солсбери рассказали о «спасении Скрипалей»

Двое полицейских из Солсбери Алекс Коллинс и Трэйси Холлоуэй рассказали о том, как они оказывали экстренную помощь экс-офицеру ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в день якобы отравления их боевым отравляющим веществом.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

Под завалами обрушившегося на Украине дома нашли два тела

Спасатели извлекли два тела из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома в городе Фастове на Украине, сообщил глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин.
Обновлено вчера в 16:49
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