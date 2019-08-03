Происшествия

Число задержанных на несогласованной акции в центре Москвы возрослоLenta.ru 11:21

Несогласованный митинг в центре Москвы начался днем в субботу, 3 августа. В столичном управлении МВД России сообщали изначально, что участие в мероприятии принимают около 350 человек. По состоянию на 14:30 за нарушение общественного порядка были задержаны около 30 человек.
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