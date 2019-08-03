На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Происшествия Бульварному кольцу положили конец Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.

Политика National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.

Футбол Бубнов остался разочарован игрой «Спартака» против «Динамо» Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о домашней ничьей красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо".

Происшествия В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж Американские СМИ сообщают, что три человека погибли и двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии.

Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Экономика В АТР создается зона свободной торговли В Пекине прошло первое в истории переговоров по Всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) совещание на уровне министров, сообщает 3 августа Синьхуа, подчеркивая, что оно привело существенному прогрессу.

Кино Галь Гадот сыграет роль голливудской дивы Хеди Ламарр Галь Гадот сыграет главную роль в новом мини-сериале канала Showtime, посвященного жизни знаменитой актрисы и ученой Хеди Ламарр.

Здоровье Напитки, которые избавят от жжения после острой пищи По результатам проведенной исследовательской деятельности, над которой работали в Университете штата Пенсильвания, было выявлено, что некоторые напитки справляются с «пожаром» в желудке после острой пищи лучше, чем остальные.

Здоровье Врачи назвали продукты, повышающие риск инсульта Учёные пришли к выводу, что более высокий риск появления инсультов и инфарктов, а также сердечно-сосудистых недугов был у тех людей, которые употребляли в пищу жареные блюда, выпечку, крекеры и другие содержащие трансжиры продукты.

Общество В Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся до 209 см В Улан-Удэ уровень воды в Селенге по состоянию на шесть утра четвертого августа поднялся до 209 см. С трех часов утра приход воды составил один сантиметр.

Единоборства Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне» Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.

Музыка Умер клавишник Kinks Йен Гиббонс Бывший клавишник британской группы Kinks Йен Гиббонс скончался 1 августа 2019 года в возрасте 67 лет от рака мочевого пузыря.

Происшествия В Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть Сегодня вечером в Екатеринбурге 15-летний мальчик упал с крыши и разбился насмерть. Трагедия произошла на улице Московской, 232.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина извинилась за сорвавшийся спектакль в Ейске Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снимала Азовское море и занималась виндсерфингом в Ейске, где вчера должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита".

Политика В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2» Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у берегов Крыма В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.