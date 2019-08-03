Происшествия
МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в МосквеРИА Новости 11:06
На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
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Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено в 06:55
Экономика
Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов
Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Футбол
Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Космос
Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути
Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем
Морская авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершила лётно-тактические учения над Чёрным морем.
Обновлено в 14:22
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году
Обновлено в 09:13
Финансы
Южнокорейская вона обновила многомесячные минимумы
Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Обновлено в 05:29
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Наука
За ночной дорогой не помогают следить желтые очки
Обновлено в 06:01
Футбол
«Локомотив» вырвал победу в матче с «Крыльями Советов»
Московский "Локомотив" в гостях одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:44
Культура
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Единоборства
Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлоне
В танковом биатлоне в Алабино состоялся дебют женских экипажей, которые показали вполне серьёзную выучку и провели гонку достаточно квалифицированно и зрелищно.
Обновлено в 15:49
Общество
Noize MC записал трек о разгоне протестов в Москве
Noize MC (Иван Алексеев) записал трек, посвященный космонавтам в камуфляжных скафандрах со щитами, которые дубинкой бьют гуманоидов .
Обновлено в 12:35
Авто
Volkswagen отзовет свыше 27 тысяч автомобилей
В США будут отозваны свыше 27 тысяч Passat CC и Tiguan, проблема связана с неисправностью подушек безопасности.
Обновлено в 07:29
Футбол
Кононов: благодарен футболистам «Спартака» за матч с «Динамо»
Футболисты московского "Спартака" проявили сплоченность и организованность в матче чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 14:41
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Стала известна зарплата президента Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность в мае, получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, — около тысячи долларов.
Обновлено в 00:15
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20