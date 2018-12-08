Происшествия

В Париже в ходе протестов получили ранения 30 человек
Газета.Ru
10:08

В Париже в ходе протестов пострадали 30 человек, среди которых трое полицейских.
Газета.Ru10:08
Эдуар Филипп
Из общего числа задержанных 211 человек помещены под стражу. На фоне массовых протестов были мобилизованы особо крупные силы органов правопорядка, а также приняты усиленные меры безопасности.
— Эдуар Филипп, французский политикRuNews24.ru 06:46

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