Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозицииМосковский Комсомолец 07:39
На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
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Концерт в рамках согласованной акции на проспекте Академика Сахарова завершился
Агентство Москва09:25
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Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу
Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 12:07
Политика
На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог
Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из команды Канады в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии.
Обновлено в 13:41
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Происшествия
Видео: байкер выжил после падения с мотоцикла на скорости 340 км/ч
В США мотоциклист упал с байка на скорости 340 км/ч и выжил.
Обновлено в 13:02
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не лишила ее жизни
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Гаджеты
Nokia в Geekbench протестировала смартфон Nokia 7.2
В Geekbench протестировали Nokia 7.2.
Обновлено в 13:44
Спорт
Королева завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина
Россиянка Виталия Королева стала первой в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Обновлено в 11:59
Футбол
Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»
Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева
Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено в 07:06
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев провели футбольный матч на территории исправительной колонии Алексеевки, где спортсмены отбывают наказание.
Обновлено в 13:05
Футбол
Болельщики «Зенита» почтили память погибших на подлодке «Курск»
Болельщики футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) на матче с московским «Динамо» почтили память погибших на подлодке «Курск».
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Политика
Новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву
Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 12:59
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.
Обновлено в 12:55
Транспорт
ЦОДД назвал дату возвращения пробок в Москву
Обновлено в 12:36
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Презентация Galaxy M90 состоится до конца ноября, а в следующем году устройство получит обновление до Android 10 и One UI 2.0.
Обновлено в 12:54
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03