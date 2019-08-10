Общество

На проспекте Сахарова в Москве начался митинг оппозицииМосковский Комсомолец 07:39

На проспекте Сахарова начался согласованный митинг оппозиции, посвященный задержаниям участников несанкционированной акции 27 июля в рамках уголовного дела о «массовых беспорядках».
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Митинг «Вернем себе право на выборы» в Москве завершился

Коммерсантъ09:44

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ТАСС09:40

Концерт в рамках согласованной акции на проспекте Академика Сахарова завершился

Агентство Москва09:25

МВД: На согласованный митинг в центре Москвы пришло 15 тысяч человек

РИАМО08:31

На согласованный митинг в центре Москвы вышли около семи тысяч человек

РИА Новости08:06
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