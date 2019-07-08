Политика
В центре Тбилиси начались столкновенияBFM.ru вчера в 13:20
В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции. Митингующие собрались перед зданием парламента и в нескольких десятках метров у здания Дома пионеров, передает «Интерфакс».
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено вчера в 19:45
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Авто
Названа точная вместимость бензобака Renault Logan
Журналисты выяснили, сколько на самом деле влезает топлива в бензобак Renault Logan Stepway City.
Обновлено в 05:20
Кино
Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»
Обновлено в 05:53
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми
Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди Певица поведала о том, как ей удалось побороть серьезное онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Экономика
Минск до конца июля хочет разместить в РФ облигации на 5-10 млрд руб
Белоруссия ранее говорила, что в течение двух лет хочет разместить в России бумаги на 30 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:49
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Общество
Саратов попал в топ-5 самых грязных городов страны
В результате самыми грязными городами страны были признаны Махачкала, Омск и Брянск. Саратов занял четвертую строчку в рейтинге.
Обновлено в 05:17
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Космос
На этой неделе два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна
Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Политика
СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
Авто
В Великобритании продали автомобильный номер за 250 тысяч фунтов
Раритетная табличка досталась новому владельцу за 250 тыс. фунтов стерлингов (более 19 млн руб. по текущему курсу).
Обновлено в 04:20
Экономика
MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин
Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).
Обновлено в 05:48
Технологии
Правообладатели выдвинули предложение целиком удалять пиратские сайты
Удаления из поисковиков отдельных страниц с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если на сайте регулярно распространяется нелегальный материал, то поисковик в сети не должен вообще выдавать на него ссылки.
Обновлено в 05:31
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06