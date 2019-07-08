Политика

В центре Тбилиси начались столкновенияBFM.ru вчера в 13:20

В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции. Митингующие собрались перед зданием парламента и в нескольких десятках метров у здания Дома пионеров, передает «Интерфакс».
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Участники двух митингов не смогли поделить место у парламента Грузии

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Акции в центре Тбилиси продолжаются

GEORGIAinform05:21
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