Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.

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В России за первое полугодие 2019 года сократилось число убийств и покушений на убийства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений снизилось на 6,5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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