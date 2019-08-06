Происшествия

В России сократилось число убийств9111.ru 08:30

В России за первое полугодие 2019 года сократилось число убийств и покушений на убийства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений снизилось на 6,5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В России сократилось число убийств и покушений на убийство

Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.
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