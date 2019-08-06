Происшествия
В России сократилось число убийств9111.ru 08:30
В России за первое полугодие 2019 года сократилось число убийств и покушений на убийства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений снизилось на 6,5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.РИА Новости07:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков
Комсомольская правда10:04
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».
Обновлено в 09:43
Политика
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко, прокомментировали возбуждённое против Порошенко уголовное дело из-за его поездки на Мальдивы.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Наука
Обнаружен еще один способ превратить соленую воду в пресную
Специалисты Принстонского университета разработали способ опреснения соленой воды. Ученые усовершенствовали метод мембранной перегонки.
Обновлено в 05:29
Политика
Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ
В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Космос
Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.
Обновлено в 08:58
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Общество
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России.
Обновлено в 11:13
Космос
Curiosity уже 7 лет находится на Марсе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Curiosity отправил изображения идеального места для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено в 06:45
Технологии
ФСБ получила право инициирования блокировки сайтов
Приложение поискового гиганта получило расширенный функционал, который позволит пользователям активировать его взаимодействие с другими приложениями для обмена сообщениями.
Обновлено в 05:48
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Жителя Ставрополя осудили на шесть лет за покушение на теракт
Северо-Кавказский окружной военный суд признал вину 22-летнего жителя Ставрополя Максима Панченко в попытке поджога учебного заведения города (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и приговорил его к шести годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:50
Общество
Кратковременное тепло и грозы обещают москвичам на ближайшие дни
Пик непогоды специалисты обещают ночью и утром в пятницу, 9 августа. В столичном регионе пройдут ливни с грозами и ветром до 17-22 м/с.
Обновлено в 09:47