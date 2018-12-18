Общество
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетиеРИА Новости21:22
Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на опрос "Левада-центра".
РИА Новости21:22
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с чего всё началось
Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса «Левада-центра». Сейчас об этом говорят 66% респондентов, в 2017 г. – 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%.Ведомости16:03
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