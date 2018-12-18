Общество
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетиеГазета.Ru01:56
В России растет число граждан, которые скучают по Советскому Союзу. В 2018 году этот показатель достиг максимума за последнее десятилетие, следует из опроса "Левада-центра". Сегодня 66% россиян сожалеют о распаде СССР - в то время как в течение 10 лет это значение не превышало 61%.
Газета.Ru01:56
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Сейчас поняли, что Украина не вернется, а раз не вернется она, то и другие тоже. Все это подстегивает ностальгию. Другой фактор появился в этом году: из-за пенсионной реформы люди стали опять идеализировать страну, где на пенсию выходили рано и на эти деньги можно было как-то прожить.
— Алексей Макаркин, российский политологЭкспресс газета 02:27
с чего всё началось
Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса «Левада-центра». Сейчас об этом говорят 66% респондентов, в 2017 г. – 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%.Ведомостивчера в 16:03
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