Недвижимость
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в апреле выросло на 13%ТАСС 04:15
Отмечается, что всего с января по апрель 2019 года число сделок на вторичном рынке жилья возросло в полтора раза. По данным пресс-службы, похожая динамика наблюдалась в 2018 году, - тогда за первые четыре меcяца рост составил также полтора раза: 12,9 тыс. в апреле против 8,3 тыс. в январе.
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