Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия вчера в 16:41
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Обновлено в 08:25
Экономика
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российских стратегов
Два истребителя-бомбардировщика Tornado ВВС Великобритании поднялись для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 09:19
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
В Госдуме оценили заявление США о кораблях в Керченском проливе
Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.
Обновлено в 08:44
Политика
Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго
56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.
Обновлено в 07:44
Единоборства
Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге
Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Происшествия
На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел
Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Политика
Дата вступления в силу закона о хостелах перенесена на 1 октября
Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В океане перевернулась лодка Федора Конюхова
Весельную лодку российского путешественника Федора Конюхова перевернул шторм. Она совершила оборот в 360 градусов и встала на ровный киль.
Обновлено вчера в 05:17
Единоборства
Ковалев может провести бой с Ярдом в Челябинске
Обновлено в 08:40
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
В России предложили продавать хлеб по 80 рублей
Хлебопекарная отрасль в России может успешно развиваться при условии, что цена за килограмм хлеба будет в два раза дороже стоимости литра бензина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля
В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Обновлено в 07:25
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика
Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского
Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».
Обновлено в 09:34
Общество
Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Политика
Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу
Обновлено в 09:08
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Авто
Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes
Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 07:42