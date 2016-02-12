Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия вчера в 16:41
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Общество
В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного
Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Политика
В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу
Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева
Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Происшествия
WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему
Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Культура
Умер петербургский художник Николай Сажин
Обновлено вчера в 07:57
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Суд обязал уволить мэра Евпатории
Евпаторийский городской суд сегодня огласил резолютивную часть решения по иску прокуратуры, обвинившей мэра Андрея Филонова в конфликте интересов при назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Мировая премьера немецкого фильма «Россия с неба» пройдет в Москве
Фильм в России озвучил актер Виктор Сухоруков. Фестиваль "Докер" пройдет в Москве с 3 по 8 апреля.
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA
Перед запуском космического корабля "Союз МС-12", который состоялся 14 марта, Рогозин провел встречу с заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером.
Обновлено вчера в 17:40
Важное за сутки
Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку
Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии
В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП
Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:07
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
На цифровизацию городов России дополнительно выделят 36 млрд рублей
В проекте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на цифровизацию городов в рамках проекта «Умный город» предусмотрено до 15% от федеральных средств, выделенных на развитие инфраструктуры, сообщает во вторник газета «Известия».
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Политика
Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции
Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Учитель не стерпел баловства и обжег ученика утюгом
Обо всем рассказала мать пострадавшего. Женщина уверяет, что ее 12-летний сын пострадал от рук учителя технологии из Землянска.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Российские потребители страдают слабостью рубля
Исследователи отметили, что в России потребители страдают от экономических проблем, связанных с политическими рисками и слабостью местной валюты, а ожидания роста инфляции в России почти в два раза выше, чем в среднем по другим развивающимся рынкам.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 05:12
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Авто
Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов
Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
Обновлено в 01:24
Авто
УАЗ выпустит «Русский Prado» за 1,5 миллиона рублей
Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.
Обновлено 01 апреля в 13:23
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено вчера в 07:51
Наука
В озере Титикака найден религиозный центр древней цивилизации
В водах озера Титикака обнаружен религиозный центр цивилизации Тиуанако.
Обновлено в 01:17