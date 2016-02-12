Энергетика

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия вчера в 16:41

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Госдеп сосчитал страны, вынужденные отказаться от нефти из Ирана

REGNUMвчера в 21:39

США надеются, что исключения странам-импортерам иранской нефти больше не понадобятся

ПРАЙМвчера в 15:47

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Известиявчера в 16:41

Госдеп назвал число стран, отказавшихся от иранской нефти

Московский Комсомолецвчера в 16:39

США оценили эффект от санкций против Ирана

Ведомостивчера в 15:38

Более 20 импортеров полностью отказались от иранской нефти

РЕН ТВвчера в 15:20

В США заявили, что состояние рынка благоприятствует обнулению импорта иранской нефти

ТАССвчера в 17:54
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Общество

В Москве в майские праздники ограничат продажу спиртного

Продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре окажется под запретом в период майских праздников в магазинах, расположенных вблизи мест массовых гуляний в Москве.
Обновлено в 01:10
Политика

В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу

Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева

Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Происшествия

WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему

Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Культура

Умер петербургский художник Николай Сажин

Обновлено вчера в 07:57
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Суд обязал уволить мэра Евпатории

Евпаторийский городской суд сегодня огласил резолютивную часть решения по иску прокуратуры, обвинившей мэра Андрея Филонова в конфликте интересов при назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 14:20
Кино

Мировая премьера немецкого фильма «Россия с неба» пройдет в Москве

Фильм в России озвучил актер Виктор Сухоруков. Фестиваль "Докер" пройдет в Москве с 3 по 8 апреля.
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»

Обновлено вчера в 11:26
Политика

Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA

Перед запуском космического корабля "Союз МС-12", который состоялся 14 марта, Рогозин провел встречу с заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером.
Обновлено вчера в 17:40
Важное за сутки

Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку

Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

СМИ узнали детали из доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии

В докладе следователей о ходе расследования катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, произошедшей в Индонезии октябре 2018 года, сказано, что неисправный датчик угла атаки самолета перед крушением проходил ремонт в центре техобслуживания лайнеров XTRA Aerospace Inc. в США.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП

Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:07
Экономика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено вчера в 14:11
Экономика

На цифровизацию городов России дополнительно выделят 36 млрд рублей

В проекте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на цифровизацию городов в рамках проекта «Умный город» предусмотрено до 15% от федеральных средств, выделенных на развитие инфраструктуры, сообщает во вторник газета «Известия».
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено вчера в 07:00
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Политика

Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции

Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Учитель не стерпел баловства и обжег ученика утюгом

Обо всем рассказала мать пострадавшего. Женщина уверяет, что ее 12-летний сын пострадал от рук учителя технологии из Землянска.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика

Российские потребители страдают слабостью рубля

Исследователи отметили, что в России потребители страдают от экономических проблем, связанных с политическими рисками и слабостью местной валюты, а ожидания роста инфляции в России почти в два раза выше, чем в среднем по другим развивающимся рынкам.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 05:12
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Авто

Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов

Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
Обновлено в 01:24
Авто

УАЗ выпустит «Русский Prado» за 1,5 миллиона рублей

Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.
Обновлено 01 апреля в 13:23
Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено вчера в 07:51
Наука

В озере Титикака найден религиозный центр древней цивилизации

В водах озера Титикака обнаружен религиозный центр цивилизации Тиуанако.
Обновлено в 01:17
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