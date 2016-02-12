Энергетика

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия 16:41

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Известия16:41

Госдеп назвал число стран, отказавшихся от иранской нефти

Московский Комсомолец16:39

США надеются, что исключения странам-импортерам иранской нефти больше не понадобятся

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США оценили эффект от санкций против Ирана

Ведомости15:38

Более 20 импортеров полностью отказались от иранской нефти

РЕН ТВ15:20

Госдепартамент: число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

ТАСС15:49

Уже 23 страны перестали закупать нефть у Ирана

Инфорос16:23
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
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Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
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Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
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«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
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Кино

Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети

В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.
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США отменили поставки Турции оборудования для F-35 из-за С-400

В понедельник, 1 апреля, стало известно, что Соединенные Штаты отменили поставки оборудования для многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 в Турцию.
Обновлено вчера в 16:27
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В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

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Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
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Армия и оружие

В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»

В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Общество

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек в 2019 году, к 2050 оно может вырасти еще на 2 млрд.
Обновлено в 06:57
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В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
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В Астрахани восьмилетний ребёнок один ушёл в кругосветное путешествие

Восьмилетний школьник решил отправиться в кругосветное путешествие. Об этом во вторник сообщает пресс-служба местного управления МВД.
Обновлено в 10:00
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Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Напомним, на звание в 2019 году претендуют певица Эдита Пьеха, которую выдвигают уже в 16-й раз, режиссер Александр Сокуров, для которого это тоже далеко не первая номинация, и ученый-социолог Борис Фирсов.
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Армия и оружие

NASA: после испытания Индией оружия в космосе МКС угрожает авария

В NASA выразили озабоченность возросшим риском столкновения международной космической станции с обломками, после того как Индия испытала на околоземной орбите противоспутниковое оружие.
Обновлено вчера в 16:32
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Адвокат Мамаева считает, что суд может снова продлить арест футболиста

Обновлено вчера в 11:39
Политика

Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

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Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
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В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

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Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
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