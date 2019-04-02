Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия вчера в 16:41
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
Обновлено в 03:47
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:34
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Политика
Власти Николаева декоммунизировали черный хлеб
Хлебзавод Николаева №1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации.
Обновлено в 12:50
Кино
Скончался актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:46
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 09:51
Футбол
Совершено нападение на Василия Уткина
Обновлено вчера в 18:11
Авто
В Сети появились фото нового Opel Astra
Дата премьеры Opel Astra следующего поколения пока не объявлена, но, исходя из последних фото, можно предположить, что хэтчбек дебютирует до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на территории завода «Красная нить»
Пожар на площади порядка 200 квадратных метров возник в здании на территории завода "Красная нить" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:36
Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Политика
Новый президент Казахстана прибыл в Москву
Сегодня в Москву с официальным визитом прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца
Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца Актер опубликовал в микроблоге фото трехлетней Беллы, сравнив его с собственным архивным снимком.
Обновлено в 11:08
Политика
Охлобыстин отреагировал на слова Зеленского про идиотов
Обновлено в 08:37
Экономика
Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье
В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.
Обновлено в 09:25
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Жители и власти Петербурга почтили память жертв теракта в метро
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров пришли к вестибюлю станции метро «Технологический институт» и возложили цветы в память о жертвах теракта, произошедшего в поезде вблизи этой станции ровно два года назад, 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Убившую своих детей нижегородку отправили в тюрьму на 19 лет
Суд приговорил ее к 19 годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Напомним, трагедия произошла 25 апреля прошлого года.
Обновлено в 10:50
Политика
Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко
В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.
Обновлено в 09:15
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова сделала заявление о травле Панина
Народная артистка России Лия Ахеджакова в беседе с НСН высказалась о травле актера Алексея Панина, которого критикуют за то, что у себя в инстаграме он назвал россиян "злобными уродцами".
Обновлено в 05:49
Спорт
Фигурист Коляда попал в больницу
У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Культура
Ведущий «Места встречи» внезапно пропал из студии НТВ
Супруга российского журналиста и ведущего программы "Место встречи" Андрея Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ.
Обновлено в 11:38