Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия 16:41

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Политика На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Происшествия В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.

Экономика Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.

Политика В Донецкой области возбудили дело по факту возможного нарушения избирательного процесса Полиция Донецкой области расследует возможное нарушение избирательного процесса, из-за чего один из кандидатов в президенты Украины получил большую поддержку, чем было заявлено при передаче голосов в ЦИК.

Технологии Рунет принудительно переведут на отечественное шифрование Вся информация в российском сегменте интернета может быть переведена на отечественное шифрование.

Экономика ЦБР возьмет под контроль «закрытие раскрытия» санкционными заемщиками Правительство должно четко определить в постановлении, которое готовит Минфин, перечень чувствительной информации, раскрытие которой может привлечь нежелательное внимание к эмитенту, к его должностным лицам, органам управления или его контрагентам как российским, так и зарубежным, и которую можно не раскрывать, считает ЦБ.

Энергетика В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2» В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram «Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.

Происшествия В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.

Политика В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".

Футбол Педро Роша перешёл в «Крузейро» По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио».

Технологии Концерн «Ростеха» займется созданием интернета и планшетов для МВД и Росгвардии Концерн "Созвездие" Воронежский концерн "Созвездие", входящий в госкорпорацию "Ростех" займется разработкой мобильного интернета для МЧС, МВД и Росгвардии.

Происшествия Появилось видео взрыва в академии в Петербурге Часть разлетевшихся осколков стекла попадают в автомобиль автора видео. Взрыв в академии им. Можайского произошел днем 2 апреля.

Авто Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Интернет Пользователям «Рокетбанка» стала доступна веб-версия банка в тестовом режиме Клиенты «Рокетбанка» получили возможность воспользоваться веб-версией банка, создание которой было анонсировано еще в 2017 году.

Футбол На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Авто Hyundai продемонстрировал руль со встроенными сенсорными экранами Согласно стратегии развития, Hyundai планирует оцифровать как можно больше элементов управления и со временем отказаться от физических кнопок.