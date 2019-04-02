Энергетика

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия вчера в 16:41

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Госдеп назвал число стран, отказавшихся от иранской нефти

Московский Комсомолецвчера в 16:39

В США заявили, что состояние рынка благоприятствует обнулению импорта иранской нефти

ТАССвчера в 17:54

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Известиявчера в 16:41

Госдеп сосчитал страны, вынужденные отказаться от нефти из Ирана

REGNUMвчера в 21:39

США оценили эффект от санкций против Ирана

Ведомостивчера в 15:38

Более 20 импортеров полностью отказались от иранской нефти

РЕН ТВвчера в 15:20

США надеются, что исключения странам-импортерам иранской нефти больше не понадобятся

ПРАЙМвчера в 15:47
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Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Гуф посвятил песню Кети Топурии, с которой расстался полгода назад

Гуф посвятил песню экс-возлюбленной Кети Топурии Напомним, что о проблемах в отношениях Гуфа и Кети Топурии общественность заговорила после того, как публично о себе заявила 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова.
Обновлено в 05:11
Политика

Кремль ответил про план выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле не располагают информацией о якобы имевшейся информации насчет выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:13
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Доработка Ил-112 займет около года

На доработку и перепроектирование уйдет не менее 8-10 месяцев, - пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 05:58
Единоборства

Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Пираты вышли на Avito и «Юлу» с электронными книгами

Новый способ продаж не подпадает под закон о пиратстве Все чаще на сервисах объявлений появляются предложения купить нелицензионное электронное издание.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Югре СК проверит смерть ребенка после посещения больницы

Для разбирательства возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Обновлено в 07:19
Футбол

На Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 17:26
Общество

Александр Беглов встретился с дольщиками ГК «Город»

Сегодня, 3 апреля, Александр Беглов встретился с печально известными дольщиками ГК «Город».
Обновлено в 05:54
Экономика

В России стартовал масштабный конкурс «Цифровой прорыв»

В России начался "цифровой прорыв". Так называется новый конкурс в рамках платформы "Россия — страна возможностей".
Обновлено в 07:06
Общество

В России выросла средняя зарплата

Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Экономика

ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане

ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Баскетбол

Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира

Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Политика

Охлобыстин после слов Зеленского про идиотов напомнил о Достоевском

Обновлено в 07:37
Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд продаж билетов за шесть часов

Обновлено в 05:35
Политика

Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Самаре произошел крупный пожар в ангаре

Обновлено в 06:32
Происшествия

В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Обновлено в 07:41
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских бомбардировщиков над Северным морем

Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС отправились с базы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, отмечается в западных авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 07:52
Политика

Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».
Обновлено в 07:57
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