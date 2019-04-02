Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия вчера в 16:41
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Гуф посвятил песню Кети Топурии, с которой расстался полгода назад
Гуф посвятил песню экс-возлюбленной Кети Топурии Напомним, что о проблемах в отношениях Гуфа и Кети Топурии общественность заговорила после того, как публично о себе заявила 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова.
Обновлено в 05:11
Политика
Кремль ответил про план выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле не располагают информацией о якобы имевшейся информации насчет выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:13
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Сотрудница почты прогнала клиентку веником
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Доработка Ил-112 займет около года
На доработку и перепроектирование уйдет не менее 8-10 месяцев, - пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 05:58
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Пираты вышли на Avito и «Юлу» с электронными книгами
Новый способ продаж не подпадает под закон о пиратстве Все чаще на сервисах объявлений появляются предложения купить нелицензионное электронное издание.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Югре СК проверит смерть ребенка после посещения больницы
Для разбирательства возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Обновлено в 07:19
Футбол
На Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Александр Беглов встретился с дольщиками ГК «Город»
Сегодня, 3 апреля, Александр Беглов встретился с печально известными дольщиками ГК «Город».
Обновлено в 05:54
Экономика
В России стартовал масштабный конкурс «Цифровой прорыв»
В России начался "цифровой прорыв". Так называется новый конкурс в рамках платформы "Россия — страна возможностей".
Обновлено в 07:06
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Экономика
ЛУКОЙЛ договорился о разработке шельфа в Казахстане
ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Баскетбол
Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира
Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Политика
Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Самаре произошел крупный пожар в ангаре
Обновлено в 06:32
Происшествия
В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Британия подняла истребители на перехват российских бомбардировщиков над Северным морем
Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС отправились с базы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков, выполнявших полет над Северным морем, отмечается в западных авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 07:52
Политика
Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».
Обновлено в 07:57