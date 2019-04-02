Энергетика

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия вчера в 16:41

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Госдеп сосчитал страны, вынужденные отказаться от нефти из Ирана

REGNUMвчера в 21:39

В США заявили, что состояние рынка благоприятствует обнулению импорта иранской нефти

ТАССвчера в 17:54

Более 20 импортеров полностью отказались от иранской нефти

РЕН ТВвчера в 15:20

Госдеп назвал число стран, отказавшихся от иранской нефти

Московский Комсомолецвчера в 16:39

США оценили эффект от санкций против Ирана

Ведомостивчера в 15:38

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Известиявчера в 16:41

США надеются, что исключения странам-импортерам иранской нефти больше не понадобятся

ПРАЙМвчера в 15:47
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика

Захарова рассказала, как Порошенко молится на Путина

Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ100 словенской авиакомпании

Обновлено в 10:21
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России

Обновлено в 10:06
Футбол

Балотелли: «Бонуччи повезло, что меня не было рядом»

Обновлено в 10:59
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Футбол

Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 10:26
Футбол

На Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

ФСБ завела дело на мэра Евпатории

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:21
Единоборства

Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:51
Энергетика

Цены на бензин перестали сдерживать

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Политика

В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной

В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Москва. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:44
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено в 03:14
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста

В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей

Нижегородский областной суд признал местную жительницу Елену Каримову виновной в жестоком убийстве своих малолетних детей и приговорил ее к 19 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 11:02
Общество

В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области

Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В США арестовали китаянку, проникшую в поместье Трампа

В США арестовали гражданку Китая, которая проникла на территорию резиденции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
Обновлено в 08:17
Политика

Путин предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям

Обновлено в 10:53
Космос

Возможный источник выбросов метана обнаружен на Марсе

Ученые предположили, что источником неожиданных выбросов метана в атмосфере Марса, зафиксированных ранее марсоходом Curiosity, является слой вечной мерзлоты, где содержится в замороженном виде этот газ.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Возле дома на Кутузовском проспекте убили женщину

Обновлено в 05:41
Общество

Регистрация на «Тотальный диктант» открылась

Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» стартовала в среду, 3 апреля. Оставить заявку можно на официальном сайте тестирования.
Обновлено в 06:46
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Спорт

Роднина призвала повысить зарплаты тренерам

По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Авто

Infiniti показала тизер седана Qs Inspiration

Компания Infiniti показала тизер нового концепт-кара — электрического седана Qs Inspiration.
Обновлено в 10:04
Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн

Обновлено вчера в 14:32
Космос

Пасха не наступит из-за Апокалипсиса: В небе над Белоруссией засняли «пришествие» Нибиру

Обновлено вчера в 12:49
Интернет

Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы

Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.
Обновлено в 10:24
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