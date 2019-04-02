Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия вчера в 16:41
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Музыка
Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Технологии
У интернет-покупателей воруют деньги с помощью специальных кодов
Около 2440 онлайн-магазинов оказались заражены вредоносным программным обеспечением, а полтора миллионов человек в день подверглись риску компрометации данных, выяснили эксперты компании Group-IB.
Обновлено в 06:00
Политика
Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено вчера в 16:31
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии
Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.
Обновлено в 05:40
Космос
Уточнена дата запуска космического телескопа «Спектр-РГ»
Дата запуска телескопа «Спектр-РГ» не раз переносилась - в связи с проблемами при подготовке инструментов устройства.
Обновлено в 04:10
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Китаянка проникла в резиденцию Трампа во Флориде
Гражданка Китая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида, передает телеканал NBC.
Обновлено в 01:15
Происшествия
ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело
О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Экономика
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Шоумен Лысенков сознался в изменах жене
Обновлено в 06:10
Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Авто
Mercedes-Benz представит кроссовер GLB-Class в качестве концепта
Много раз замеченный в качестве прототипов, кроссовер Mercedes GLB, теперь доступен для знакомства в качестве тизера, который демонстрирует большую часть интерьера.
Обновлено в 03:11
Здоровье
Заболеваемость гриппом на Украине снизилась на 4,6%
С 25 по 31 марта на Украине заболели гриппом 137 тыс. 916 человек, что на 4,6% меньше, чем неделей ранее.
Обновлено в 03:40
Политика
В России появилась еще одна «могила» Путина
Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Ханты-Мансийске следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка
В Ханты-Мансийске скончался малолетний ребенок. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Обновлено в 04:06
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Общество
Работники завода Ford во Всеволожске грозят устроить голодовку
Иначе члены профсоюза грозят провести забастовку и даже устроить голодовку.
Обновлено в 05:15
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в апреле
Обновлено в 00:57
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Новый кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
Ford опубликовал первое изображение нового компактного кроссовера, вместе с которым на европейский рынок вернется имя Puma.
Обновлено в 05:31