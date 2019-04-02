Энергетика

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23Известия вчера в 16:41

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
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Госдеп назвал число стран, отказавшихся от иранской нефти

Московский Комсомолецвчера в 16:39

В США заявили, что состояние рынка благоприятствует обнулению импорта иранской нефти

ТАССвчера в 17:54

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Известиявчера в 16:41

Госдеп сосчитал страны, вынужденные отказаться от нефти из Ирана

REGNUMвчера в 21:39

США оценили эффект от санкций против Ирана

Ведомостивчера в 15:38

Более 20 импортеров полностью отказались от иранской нефти

РЕН ТВвчера в 15:20

США надеются, что исключения странам-импортерам иранской нефти больше не понадобятся

ПРАЙМвчера в 15:47
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Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

Футболисты «Зенита» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Обновлено в 06:24
Технологии

У интернет-покупателей воруют деньги с помощью специальных кодов

Около 2440 онлайн-магазинов оказались заражены вредоносным программным обеспечением, а полтора миллионов человек в день подверглись риску компрометации данных, выяснили эксперты компании Group-IB.
Обновлено в 06:00
Политика

Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено вчера в 16:31
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии

Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.
Обновлено в 05:40
Космос

Уточнена дата запуска космического телескопа «Спектр-РГ»

Дата запуска телескопа «Спектр-РГ» не раз переносилась - в связи с проблемами при подготовке инструментов устройства.
Обновлено в 04:10
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Китаянка проникла в резиденцию Трампа во Флориде

Гражданка Китая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида, передает телеканал NBC.
Обновлено в 01:15
Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
Экономика

Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета

Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Шоумен Лысенков сознался в изменах жене

Обновлено в 06:10
Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Авто

Mercedes-Benz представит кроссовер GLB-Class в качестве концепта

Много раз замеченный в качестве прототипов, кроссовер Mercedes GLB, теперь доступен для знакомства в качестве тизера, который демонстрирует большую часть интерьера.
Обновлено в 03:11
Здоровье

Заболеваемость гриппом на Украине снизилась на 4,6%

С 25 по 31 марта на Украине заболели гриппом 137 тыс. 916 человек, что на 4,6% меньше, чем неделей ранее.
Обновлено в 03:40
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Ханты-Мансийске следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка

В Ханты-Мансийске скончался малолетний ребенок. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Обновлено в 04:06
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Общество

Работники завода Ford во Всеволожске грозят устроить голодовку

Иначе члены профсоюза грозят провести забастовку и даже устроить голодовку.
Обновлено в 05:15
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в апреле

Обновлено в 00:57
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район

Обновлено вчера в 16:22
Авто

Новый кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport

Ford опубликовал первое изображение нового компактного кроссовера, вместе с которым на европейский рынок вернется имя Puma.
Обновлено в 05:31
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