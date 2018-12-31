Экономика

Число предновогодних заявок на кредиты в РФ подскочило на четверть
ПРАЙМ
вчера в 02:11

По данным БКИ, за первые три квартала 2018 года граждане взяли различных кредитов и займов на общую сумму 3,5 триллиона рублей, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
ПРАЙМвчера в 02:11

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Россияне на четверть увеличили число предновогодних кредитов

Татар-информвчера в 10:50

Граждане набрали предновогодние кредиты

BFM.ruвчера в 09:15

Новый год в кредит: число заявок на займы перед праздником выросло на четверть

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Исследование: Россияне перед праздниками набрали на четверть больше кредитов, чем в прошлом году

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Россияне прочно увязли в предновогодних кредитах

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Новый год в долг? Число заявок на кредиты в декабре выросло на четверть

Красная веснавчера в 03:26

Число предновогодних заявок на кредиты в РФ подскочило на четверть

ПРАЙМвчера в 02:11
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Экономика

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Экономика

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика

В России выросли акцизы на бензин

С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

Страховую защиту вкладов распространят на средства малого бизнеса

С 1 января 2019 года система страхования вкладов распространяется на средства малых предприятий.
Обновлено в 03:04
Энергетика

Цена российского газа для Армении составит $165 за тысячу кубометров

«В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 долл. за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении на сайте «Газпрома».
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

В Москве выросла стоимость электроэнергии

Тарифы на электроэнергию выросли в Москве с 1 января, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете на территории столицы в первой половине 2019 года будет составлять 5,47 рубля вместо 5,38 рубля в 2018 году.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика

Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда

Обновлено вчера в 08:31
Энергетика

В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет

В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Экономика

Банкнота в 500 евро доживает последние дни

Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.
Обновлено вчера в 11:59
Экономика

В России заработает сервис быстрых платежей

В январе заработает новый сервис платежной системы Банка России, так называемый сервис быстрых платежей.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика

Работодатель согласится с графиком отпусков многодетных родителей

Согласно Трудовому кодексу, отпуск сотрудников работодатель вправе планировать самостоятельно с учетом производственного процесса, но есть категории, к желаниям которых работодатель должен прислушаться.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика

Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке

Обновлено вчера в 05:55
Экономика

Регионы получили новые правила зачисления акцизов

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Расширяется список товаров, подлежащих маркировке

С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:50
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Equifax
Американское бюро кредитной истории. Equifax собирает информацию более чем о 800 миллионов физических лиц и более чем на 88 миллионов компаний по всему миру. Основана в 1899 году, расположена в Атланте, штат Джорджия. Является одним из трех крупнейших кредитных агентств в США наряду с Experian и TransUnion. Годовой доход Equifax составляет 3,1 миллиарда долларов США, в компании работает более 9 тысяч сотрудников в 14 странах.
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