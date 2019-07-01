Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фотоТК Звезда 29 июня в 22:59
В поселке Тенгиз произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. На нефтяном месторождении Тенгиз, расположенном в Атырауской области Казахстана, произошла массовая драка.
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с чего всё началось
В руководстве компании «Тенгизшевройл» и в администрации Атырауской области, на территории которой расположено месторождение, случившееся назвали «бытовым конфликтом», сообщает радио «Азаттык».Агентство Телеграфвчера в 03:36
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На месторождении Тенгиз в Казахстане произошла драка местных и иностранных рабочих
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Побоище и забастовка: беспорядки на казахском нефтяном месторождении сняли на видео
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