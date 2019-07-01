В Казахстане произошла массовая драка из-за фотоТК Звезда 29 июня в 22:59

с чего всё началось

В поселке Тенгиз произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. На нефтяном месторождении Тенгиз, расположенном в Атырауской области Казахстана, произошла массовая драка.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Дамаску Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Общество На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общество В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.

Политика Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.

Технологии Google запустил в РФ сервис бронирования столиков в ресторанах Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах через службу поиска.

Наука Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила Окаменелые останки крокодила, который охотился на динозавров, найдены палеонтологами в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Происшествия В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.

ЖКХ В Волгограде фактический рост тарифов составил 7,6% В Волгограде тарифы повысятся реально на 7,6%. С 1 января 2019 года официально коммуналка подорожала на 1,7%, а с сегодняшнего дня — ещё на 2,4%. В своём исследовании аналитики пришли к выводу, что расхождения официального и реального роста цен на услуги ЖКХ нет только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Общество МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Экономика В России вступили в силу новые правила долевого строительства Схема рассчитана на противодействие мошенничеству при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

Наука 4000-летнее захоронение обнаружено на британском острове друидов Гробница Брин Челли на острове Англси была построена около 5000 лет назад и впервые обнаружена в 1928 и 1929 годах.

Экономика Ювелирные компании раскроют налоговую тайну Если в цепочке поставок есть фирма-однодневка, которая не заплатила НДС с продажи сырья, претензии в ходе налоговой проверки получит компания-производитель, которая будет вынуждена уплатить налог и штраф, говорит он, а стоимость драгоценных металлов и камней значительно выше, чем стоимость ювелирной работы.

Политика Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.

Общество Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Экономика Фондовый рынок Китая отреагировал на встречу Трампа и Си Цзиньпина ростом котировок Рост котировок на фондовых рынках материкового Китая отмечен после состоявшейся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке встречи Си Цзиньпина и Трампа, на которой лидерами была достигнута договоренность о возобновлении торговых переговоров между странами.

Транспорт Минтранс разработал правила регулирования карпулинга Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).

Общество Будущий доктор просит защиты у министра здравоохранения Оренбуржья Ежедневно в блог министра здравоохранения Оренбургской области поступают обращения о проблемах здравоохранения со всей области, и, как показывает практика, за помощью к министру обращаются не только пациенты, но и сами медики и те, получает медицинское образование.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.