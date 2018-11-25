Армия и оружие
Число пострадавших в результате обстрела Алеппо достигло 65 человек
Число пострадавших в результате обстрела Алеппо достигло 65 человекРИА Новости17:52
Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела террористами района сирийского города Алеппо снарядами, содержащими хлор, достигло 65 человек, сообщает сирийская газета al-Watan.
РИА Новости17:52
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Армия и оружие
ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Жители Горловки остались без электричества после обстрелов ВСУ
Часть Горловки осталась без электроснабжения в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в ДНР.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие
США предупредили об учениях в центральной части Средиземноморья
Указывается, что учения группы во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" будут проходить в центральной части Средиземноморья, конкретно - в Адриатическом и Ионическом морях, в период с 25 ноября по 1 декабря.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Власти Латвии возмутились из-за российских кораблей у своих границ
В НВС считают, что российская военная техника в течение года оказывалась вблизи латвийских границ более 70 раз, в 2016 году российские корабли и самолеты приближались к границам Латвии 209 раз, пишет информагентство Nation News.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
ЛНР: ВСУ переправляют взрывчатку из Донбасса в страны Запада
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Польша заинтересовалась идеей киберсил быстрого реагирования ЕС
По мнению литовского министра обороны Рамундаса Кароблиса, присоединение Польши к проекту киберсил быстрого реагирования доказывает: предложенная Литвой инициатива может на практике объединить силы для борьбы с угрозами в киберпространстве.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Жители Донбасса про обстрелы ВСУ: «Ждешь, пока убьют или ранят»
Видеоблогер Анатолий Шарий рассказал о простых жителях Донбасса, живущих на неподконтрольных киевской власти территориях.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Армия США решила завлечь военнослужащих видеоиграми
Обновлено в 19:09
Армия и оружие
Союзники США потерпели очередную неудачу в Сирии
Курдский новостной ресурс «Курдистан 24» сообщил о тяжелых боях между поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами и террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Хаджин, недалеко от границы с Ираком.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно
В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Рогозин объяснил закупку 10 истребителей «Роскосмосом»
Сообщается, что во время встречи президент Молдавии Игорь Додон поинтересовался, зачем же космической корпорации истребители, на что Рогозин в шутливой форме ответил: «Чтобы выиграть маленькую войну».
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Страны Балтии договорились усилить сотрудничество в сфере спецопераций
Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в субботу в Вильнюсе подписали соглашение, усиливающее сотрудничество сил спецопераций, сообщает пресс-служба минобороны Литвы.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
Рост военных расходов Украины не отразится на боеспособности ВСУ — эксперт
Как подчеркивает президент Украины Петр Порошенко, рост финансирования ВСУ обусловлен необходимостью отражения «российской военной агрессии».
Обновлено в 19:40