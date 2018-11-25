Армия и оружие Армия и оружие ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.

Армия и оружие Армия и оружие Жители Горловки остались без электричества после обстрелов ВСУ Часть Горловки осталась без электроснабжения в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в ДНР.

Армия и оружие Армия и оружие США предупредили об учениях в центральной части Средиземноморья Указывается, что учения группы во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" будут проходить в центральной части Средиземноморья, конкретно - в Адриатическом и Ионическом морях, в период с 25 ноября по 1 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Власти Латвии возмутились из-за российских кораблей у своих границ В НВС считают, что российская военная техника в течение года оказывалась вблизи латвийских границ более 70 раз, в 2016 году российские корабли и самолеты приближались к границам Латвии 209 раз, пишет информагентство Nation News.

Армия и оружие Армия и оружие ЛНР: ВСУ переправляют взрывчатку из Донбасса в страны Запада

Армия и оружие Армия и оружие Польша заинтересовалась идеей киберсил быстрого реагирования ЕС По мнению литовского министра обороны Рамундаса Кароблиса, присоединение Польши к проекту киберсил быстрого реагирования доказывает: предложенная Литвой инициатива может на практике объединить силы для борьбы с угрозами в киберпространстве.

Армия и оружие Армия и оружие Жители Донбасса про обстрелы ВСУ: «Ждешь, пока убьют или ранят» Видеоблогер Анатолий Шарий рассказал о простых жителях Донбасса, живущих на неподконтрольных киевской власти территориях.

Армия и оружие Армия и оружие Армия США решила завлечь военнослужащих видеоиграми

Армия и оружие Армия и оружие Союзники США потерпели очередную неудачу в Сирии Курдский новостной ресурс «Курдистан 24» сообщил о тяжелых боях между поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами и террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Хаджин, недалеко от границы с Ираком.

Армия и оружие Армия и оружие Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.

Армия и оружие Армия и оружие Рогозин объяснил закупку 10 истребителей «Роскосмосом» Сообщается, что во время встречи президент Молдавии Игорь Додон поинтересовался, зачем же космической корпорации истребители, на что Рогозин в шутливой форме ответил: «Чтобы выиграть маленькую войну».

Армия и оружие Армия и оружие Страны Балтии договорились усилить сотрудничество в сфере спецопераций Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в субботу в Вильнюсе подписали соглашение, усиливающее сотрудничество сил спецопераций, сообщает пресс-служба минобороны Литвы.