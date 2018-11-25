Армия и оружие

Число пострадавших в результате обстрела Алеппо достигло 65 человек
РИА Новости
17:52

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела террористами района сирийского города Алеппо снарядами, содержащими хлор, достигло 65 человек, сообщает сирийская газета al-Watan.
РИА Новости17:52

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Сирийские войска ударили по позициям боевиков, обстрелявших жилые кварталы Алеппо

Эхо Москвы18:07

СМИ: сирийская армия нанесла удары по боевикам, обстрелявшим Алеппо

Коммерсантъ17:15

Число пострадавших в результате обстрела Алеппо достигло 65 человек

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ТАСС19:57

SANA заявила об обстреле боевиками Алеппо химическими снарядами

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СМИ: при обстреле Алеппо пострадали не менее 100 человек

Газета.Ru18:18

СМИ: Число пострадавших в результате обстрела в Алеппо возросло до 50

RT на русском17:30
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Армия и оружие

ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

Обновлено в 19:36
Армия и оружие

Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании

В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Жители Горловки остались без электричества после обстрелов ВСУ

Часть Горловки осталась без электроснабжения в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в ДНР.
Обновлено в 17:25
Армия и оружие

США предупредили об учениях в центральной части Средиземноморья

Указывается, что учения группы во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" будут проходить в центральной части Средиземноморья, конкретно - в Адриатическом и Ионическом морях, в период с 25 ноября по 1 декабря.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

Власти Латвии возмутились из-за российских кораблей у своих границ

В НВС считают, что российская военная техника в течение года оказывалась вблизи латвийских границ более 70 раз, в 2016 году российские корабли и самолеты приближались к границам Латвии 209 раз, пишет информагентство Nation News.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

ЛНР: ВСУ переправляют взрывчатку из Донбасса в страны Запада

Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Польша заинтересовалась идеей киберсил быстрого реагирования ЕС

По мнению литовского министра обороны Рамундаса Кароблиса, присоединение Польши к проекту киберсил быстрого реагирования доказывает: предложенная Литвой инициатива может на практике объединить силы для борьбы с угрозами в киберпространстве.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Жители Донбасса про обстрелы ВСУ: «Ждешь, пока убьют или ранят»

Видеоблогер Анатолий Шарий рассказал о простых жителях Донбасса, живущих на неподконтрольных киевской власти территориях.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Армия США решила завлечь военнослужащих видеоиграми

Обновлено в 19:09
Армия и оружие

Союзники США потерпели очередную неудачу в Сирии

Курдский новостной ресурс «Курдистан 24» сообщил о тяжелых боях между поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами и террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Хаджин, недалеко от границы с Ираком.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

Подводные лодки ЧФ с поставленными задачами справились успешно

В ходе учений экипажи выполнили комплекс мероприятий по подготовке подлодок к экстренному выходу в указанный район моря с дальнейшим выполнением задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению как морских, так и береговых целей условного противника.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Рогозин объяснил закупку 10 истребителей «Роскосмосом»

Сообщается, что во время встречи президент Молдавии Игорь Додон поинтересовался, зачем же космической корпорации истребители, на что Рогозин в шутливой форме ответил: «Чтобы выиграть маленькую войну».
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Страны Балтии договорились усилить сотрудничество в сфере спецопераций

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии в субботу в Вильнюсе подписали соглашение, усиливающее сотрудничество сил спецопераций, сообщает пресс-служба минобороны Литвы.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Рост военных расходов Украины не отразится на боеспособности ВСУ — эксперт

Как подчеркивает президент Украины Петр Порошенко, рост финансирования ВСУ обусловлен необходимостью отражения «российской военной агрессии».
Обновлено в 19:40
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Крупнейший город Сирии и центр одноимённой, самой населённой мухафазы страны. Расположен в нахии Горы Симеона, района Джебель-Семъан. С населением в 2 301 570 жителей Алеппо являлся и одним из самых крупных городов Леванта. На протяжении многих веков Алеппо был самым крупным городом в Великой Сирии и третьим по величине в Османской империи, после Константинополя и Каира.
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