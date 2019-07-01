Происшествия
Число пострадавших в массовой драке в Казахстане превысило 40 человекТелеканал 360° 03:37
Более 40 человек пострадали в ходе массовой драки на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане. Работы на строительной площадке временно приостановили. Все остальные производственные объекты ТШО функционируют в штатном режиме.
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На месторождении Тенгиз в Казахстане произошла драка местных и иностранных рабочих
Эхо Москвы29 июня в 09:31
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Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года
Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.
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Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
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Обязательную страховку для туристов введут в Таиланде
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Политика
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Общество
В Японии запретили курение в общественных местах
Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
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Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю
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Обновлено вчера в 15:19
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С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
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Игуаин и еще четверо игроков покинули «Челси»
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На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Обновлено в 02:30
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
Обновлено в 03:41
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Moody’s сообщило о снижении финансовой автономии регионов
Moody’s считает, что меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в российских регионах, бюджетных дефицитов и заимствований ограничивают их финансовую автономию.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Джанаев может перейти в «Уфу» или «Сочи»
По информации источника, на 32-летнего футболиста претендуют «Уфа» и «Сочи».
Обновлено в 04:30
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика
Назван срок вероятного скачка цен на бензин
Отмена соглашения связана с тем, что в России действует механизм демпфера, в рамках которого государство компенсирует компаниям разницу между ценой на бензин на российском рынке и ценой экспортных поставок.
Обновлено в 00:58
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
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Академиков не допустили к защитам
В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Политика
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Авто
Назван топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Стоит заметить, что из-за высокой цены автомобилей марки, оптимальным объектом для тюнинга обычно становятся «старые» экземпляры, однако те, кто в финансовом плане более свободен, дорабатывают и новинки марки.
Обновлено вчера в 02:11
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21