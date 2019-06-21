Политика
Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси достигло 54 человекРИА Новости 17:11
Почти 40 правоохранителей и 14 протестующих пострадали в ходе акции у парламента в Тбилиси, сообщает грузинский минздрав. Ранее ведомство сообщало, что пострадали 16 человек.
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Армия и оружие
Как живут дети в прифронтовом районе Донецка
Военкор команды News Front Катерина Катина побывала в Петровском районе города Донецка, который находится на линии разграничения и практически постоянно подвергается обстрелам ВСУ, пообщалась с детьми, рассказавшими о жизни в условиях войны.
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Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
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С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $64 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,77% и по состоянию на 17:25 мск составила $64,15 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
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Футбол
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Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10