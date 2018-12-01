Происшествия

Число пострадавших в ходе протестов в Париже увеличилось до 20
RT на русском
08:08

В результате происходящего во время акций протеста в Париже, по последним данным, пострадали 20 человек, в том числе шесть полицейских. Об этом информирует BFM TV со ссылкой на представителя штаба полиции.
RT на русском08:08
с чего всё началось
📺 #GiletsJaunes
 – "Les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes pour repousser les manifestants dans les avenues qui débouchent sur le rond-point de l'Étoile".
Фонтанка.Ру04:48

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Число задержанных на акции протеста в Париже превысило 100

Газета.Ru08:21

Можно ли спутать желтые жилеты с «коричневой чумой». Массовые протесты во Франции пойдут на пользу Марин Ле Пен?

Новая газета07:41

СМИ: число пострадавших в беспорядках в Париже увеличилось до 20

ТАСС08:10

На акции протеста «желтых жилетов» в Париже задержаны более 100 человек

BFM.ru07:34

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Коммерсантъ04:15

Число пострадавших в ходе протестов в Париже увеличилось до 20

RT на русском08:08

В Париже во время протестов «желтых жилетов» пострадали десять человек

РИА Новости06:56
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия

Два журналиста RT France пострадали в ходе столкновений в Париже

Два журналиста RT France пострадали в ходе столкновений протестующих с полицией в Париже. Об этом заявила глава телеканала Ксения Фёдорова.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Участница группы IC3PEAK сообщила о задержании в Новосибирске

Участница российской музыкальной группы IC3PEAK заявила о задержании музыкантов в Новосибирске, в полиции пока не располагают информацией.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В районе Керченского пролива столкнулись два судна

Обновлено в 08:41
Происшествия

На Магнитогорском комбинате рабочий погиб при обрушении конструкции

"При проведении строительно-монтажных работ в субботу на ММК произошло обрушение конструкции, в результате чего один рабочий погиб, один получил травмы", — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 08:40
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту схода вагонов на Транссибе

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Обновлено в 08:40
Происшествия

Шесть детей пострадали в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

На полуострове Таймыр Красноярского края в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали шесть детей, еще два человека погибли.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов

В Краснодарском крае из-за снежных заносов на трассах М-4 «Дон» и Р-217 в заторы попали более 700 автомобилей.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на Аляске

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в субботу на полуострове Аляска (США) в 60 км к северо-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено в 08:26
Происшествия

СК начал проверку из-за отравления школьников крысиным ядом в Казани

Обновлено в 07:49
Происшествия

В Ленинградской области десятки тысяч людей остались без воды

В аварийной службе "Леноблводоканала" сообщили о приостановке водоснабжения в городе Волхов в Ленинградской области с населением 44 тысячи человек, передает ТАСС.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя

Обновлено в 08:04
Происшествия

Киевский аэроэкспресс сломался на следующий день после запуска

Обновлено в 08:28
Происшествия

На Сахалине при прыжке с парашютом разбился подросток

Несовершеннолетний курсант парашютной секции погиб во время тренировок на Сахалине.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Задержанный на Урале политтехнолог арестован до конца января

Задержанный 29 января политтехнолог Александр Устинов арестован до 27 января 2019 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В порту Одессы украинские пограничники обнаружили радиоактивный груз

Украинские пограничники обнаружили в Одесском порту контейнер с радиоактивным грузом. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает издание «Таймер».
Обновлено в 08:07
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