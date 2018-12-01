с чего всё началось

В результате происходящего во время акций протеста в Париже, по последним данным, пострадали 20 человек, в том числе шесть полицейских. Об этом информирует BFM TV со ссылкой на представителя штаба полиции.

Число пострадавших в ходе протестов в Париже увеличилось до 20

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