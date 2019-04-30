Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 50RT на русском вчера в 16:04

В ходе столкновений, сопровождающих акции протеста против правительства в столице Венесуэлы, пострадали 50 человек. Об этом в эфире телеканала TVV заявила глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти.

Число пострадавших в ходе протестов в Каракасе достигло 50

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