Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице ВенесуэлыRT на русском 14:34

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал VPItv на своей странице в Twitter со ссылкой на данные управления здравоохранения муниципалитета Чакао в Каракасе.

Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы

Экономика Компании ЖКХ не хотят переходить на онлайн-кассы С 1 июля коммунальные организации будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) для расчетов с потребителями.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Происшествия Машина провалилась под землю возле детского сада в Благовещенске Сегодня утром в Благовещенске прямо возле детского сада по улице Чайковского, в районе дома 207/5 под автомобилем провалилась земля.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Общество Китайский город Хулун-Буир накрыла песчаная буря Мощная песчаная буря сегодня накрыла город в китайской провинции "внутренняя Монголия", передает ОТР.

Происшествия Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве 19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.

Политика В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Политика Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Политика Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.

Политика Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.

Происшествия У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.

Экономика ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.

Шоу-бизнес Двухлетняя дочь Полины Гагариной ругается матом Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом! — рассказывает Исхаков.

Наука В Чили обнаружены самые древние в Америке следы человека В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Политика Президент Австрии рассказал о «русских корнях» Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что его мать происходила из эстонской семьи, а отец был русским «с культурной точки зрения».

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.