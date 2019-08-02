Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возрослоГазета.Ru 01:10
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы. ДТП произошло в результате столкновения автобуса с грузовиком.
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Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.
— Владимир Владимиров, российский политикИнтерфакс - Россия 01:22
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Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Транспорт
Под Саратовом завершен ремонт второго подъезда к аэропорту «Гагарин»
Завершился капитальный ремонт трассы "Саратов - Дубки - Новая Липовка - дорога от Шевыревки до Сабуровки", там нанесена разметка, установлены дорожные знаки, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Генконсул Германии в Екатеринбурге покинул пост
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул пост. Он закончил свою работу в уральской столице.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Общество
Росгидромет предупредил о новых паводках на Дальнем Востоке
Сильные осадки в бассейне Амура на Дальнем Востоке в ближайшее время приведут к опасному повышению уровня реки в Благовещенске и Хабаровске, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 05:03
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 02:19
Экономика
Binance добавит Contentos. Цена токена резко выросла на 37%
После объявления компании объемы торгов поднялись почти в шесть раз и превысили миллион долларов, а цена COS за десять минут увеличилась на 37% — c $0,030 до $0,041, затем опустилась.
Обновлено в 06:34
Футбол
Рыков ответил, собирается ли он повторить гол в ворота «Спартака»
Защитник «Динамо» Владимир Рыков ответил на вопрос, собирается ли он повторить свой прошлогодний гол в ворота «Спартака» со своей половины поля.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Политика
США ввели новые санкции против России по «делу Скрипалей»
Американские конгрессмены призвали ввести новые санкции против России В августе прошлого года предполагалось, что Трамп при введении второго пакета "химических" санкций против России должен будет ввести три санкционных меры, а не две, как это произошло сейчас.
Обновлено в 02:39
Авто
Renault Duster получил новый двигатель
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт
На Урале могут аннулировать регистрацию тонированных автомобилей
Госавтоинспеция Свердловской области распространила информацию о том, что может аннулировать автомобили, которые имеют тонировку, заниженную подвеску и иные не санкционированные законодательством и заводами-изготовителями авто изменения.
Обновлено в 07:00
Политика
США вводят новые пошлины на китайские товары
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая", - написал глава Белого дома у себя на странице в Twitter.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
Министерство иностранных дел на официальном портале правовой информации опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Политика
Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Грызлов: Киев грубо нарушает перемирие в Донбассе
Грызлов отметил, что боевое применение БПЛА является наступательным действием, соответственно Украина тем самым грубо нарушила действующее с 21 июля соглашение о перемирии в указанном регионе.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом
Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка
На днях Александр Цекало и его новая жена Дарина Эрвин были замечены в клиническом госпитале «Лапино».
Обновлено в 06:27
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике.
Обновлено вчера в 20:49
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Петербурге родителям дали срок за попытку отправить сына в армию
В Петербурге суд вынес обвинительный приговор родителям, которые пытались отправить сына в армию за взятку.
Обновлено в 06:57
Политика
Российских моряков освободили из трехлетнего плена
В Ливии освободили двух российских моряков, задержанных три года назад.
Обновлено в 04:43