Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возрослоГазета.Ru 01:10

По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы. ДТП произошло в результате столкновения автобуса с грузовиком.
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Владимир Владимиров
Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.
— Владимир Владимиров, российский политикИнтерфакс - Россия 01:22

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