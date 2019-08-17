Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в ПермиГазета.Ru вчера в 09:34
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Как отмечается, среди пострадавших оказались пятеро детей.
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В Перми при столкновении автобуса с бетонной стеной пострадали 32 человека, одна женщина погибла
Новости Перми 59.ruвчера в 12:07
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